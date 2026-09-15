Трампа поймали на измене? Какое фото подняло на уши интернет-сообщество и кого называют "любовницей" президента США

Две фотографии, на которых мужчина, похожий на президента США Дональда Трампа, якобы целует его помощницу Натали Харп, стремительно разлетелись по социальным сетям. Снимки сделаны на поле для гольфа, и американцы поспешили решить, что на них запечатлен романтический момент между Трампом и его близкой помощницей.

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Впрочем, с этими снимками все оказалось гораздо запутаннее: подлинность фото не подтверждена, а четкая версия имеет признаки генерации искусственным интеллектом, сообщает пользователь MrReaganUSA в социальной сети X.

Эта история получила широкую огласку на фоне недавней поездки Трампа в Ирландию, где он посетил свой гольф-курорт в Дунбеге, сообщает The Sunday Guardian. Харп также сопровождала президента во время поездки, что только подогрело слухи об их якобы особых отношениях.

На ставших вирусными кадрах мужчина в белой футболке и светлых брюках стоит рядом с блондинкой в белом наряде. Женщина, судя по изображению, находится на поле для гольфа и держит клюшку. Мужчина наклоняется к ней, и создается впечатление, что пара целуется.

Именно блондинку пользователи соцсетей начали называть Натали Харп, а мужчину – Дональдом Трампом. Некоторые публикации сразу представили этот кадр как якобы доказательство романа президента США с его помощницей.

Однако никакого подтверждения этому нет. В сети распространяются как минимум две версии скандального изображения – четкая и сильно размытая. И именно разница между ними демонстрирует, насколько сложно сегодня отличить настоящий кадр от сгенерированного.

На более четкой версии можно заметить деталь, которая буквально выдает искусственное происхождение изображения: у женщины, которую называют Харп, на правой руке видно шесть пальцев. Для изображений, созданных ИИ, подобные анатомические ошибки были характерны особенно часто, хотя современные генераторы научились создавать гораздо более реалистичные кадры.

Размытый вариант выглядит более убедительно, однако его происхождение также не установлено. На данный момент нет надежных доказательств того, что на фотографии вообще изображены Трамп и Харп. Снимок не происходит из известного фотоагентства или другого проверенного источника, а его точное место и время создания не установлены.

Стоит отметить, что Натали Харп действительно входит в ближайшее окружение Трампа и часто сопровождает президента во время поездок. Ранее 35-летнюю помощницу называли своеобразным "человеком-печатником" Трампа: она носила с собой портативный принтер и могла оперативно предоставлять президенту распечатки нужных новостей и постов в соцсетях.

Ее имя также обсуждали в США после того, как сенатор-демократ Джон Оссофф упомянул Харп в своей критике Трампа. Политик заявил, что президент "играет в гольф" и "путешествует с Натали на их, казалось бы, беззащитном летающем дворце, подаренном эмиром Катара".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп изменил свою фирменную прическу и поразил сеть новым цветом волос.

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