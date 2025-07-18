'Тот кудрявый малый пойдет далеко'. Сразу шестеро внуков легендарного Назария Яремчука засветились на одной сцене

На одном из недавних концертов для телевизионного проекта "Песня собирает друзей" состоялось трогательное событие – на сцену вышли шесть внуков легендарного Назария Яремчука. Это дети его сыновей – Дмитрия и Назара.

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Особенно привлек внимание зрителей самый маленький участник выступления – сын Дмитрия Яремчука, Андрей. Отец мальчика поделился с OBOZ.UA интересными подробностями концертного номера.

По словам Дмитрия Яремчука, они с братом не смогли присутствовать на концерте, потому что имели запланированные выступления. Организовывать и настраивать детей взялись жены исполнителей. Особое внимание зрителей зажил самый маленький участник выступления – Дмитрия Яремчука, Андрей. Мальчик вел себя очень искренне и непосредственно, всячески демонстрируя самостоятельность. Кроме того, зрители и родные отметили, что мальчик невероятно похож на своего дедушку.

"Вышиванка" – это первая наша с братом песня, с которой мы когда-то вышли на сцену, – рассказал OBOZ.UA Дмитрий Яремчук. – Моему Андрюше – три года, но он уже прекрасно попадает в ноты – это для нас стало открытием и большой радостью. Интересно еще и то, что это выступление сняли с первого дубля – абсолютно без повторов. Самый маленький был таким энергичным: его интересовало все – откуда идет дым, как появляется такой яркий свет на сцене, куда исчезают звуки. У него сейчас очень любознательный возраст – постоянно задает вопросы, причем на все темы подряд. Ну и очень упрямый, поэтому чтобы он держался хоть какой-то дисциплины, с ним надо долго договариваться. Поэтому на сцене он вел себя абсолютно по-своему – делал все, что хотел, и в этом было свое очарование".

"Когда мои ребята собираются втроем, это уже непросто – каждый имеет свое мнение и хочет, чтобы все было так, как ему нравится. Моя жена – настоящая героиня, ей надо поставить памятник. Она умеет организовать и настроить всех троих, вывести на сцену и еще и сделать так, чтобы все выглядело тепло и трогательно".

В комментариях под видео поклонники пишут: "Тот кудрявый малый дед Яремчук пойдет далеко", "Маленький копия дедушки", "Жаль что дедушка не дожил до этого дня", "Назарий с неба гордится своими талантливыми сыновьями и внуками", "А маленькое солнышко точно, как его дедушка".

Ранее в интервью OBOZ.UA Дмитрий Яремчук рассказывал о своей семье и семье брата так: "Мы с братом давно живем порознь, жили вместе, когда еще не были женаты. У меня три мальчика – Назарчик, Дима и Андрюша. У Назара тоже трое деток: Александр, Леночка и Илюша. Я крестный сыновей брата, а он крестил всех моих детей".

Интересно, что свадьба Дмитрия Яремчука и его брата состоялась в один день, но, несмотря на звездный статус обоих, событие в свое время прошло без огласки. Церемонии были камерными, в узком кругу семьи и друзей. На вопрос, поддерживает ли он отношения со своей первой женой – Натальей, дочерью тогдашнего премьера Крыма Сергея Куницына, артист ответил коротко: "Не виделись с момента развода. Я даже не знаю, где она сейчас и как живет. Знаете, та жизнь кажется мне сейчас как бы не моей. Это как другая история".

Легендарный украинский певец Назарий Яремчук – отец троих детей: сыновей Дмитрия и Назара, а также – дочери Марии. Ранее Дмитрий Яремчук рассказывал OBOZ.UA, какие отношения имеют между собой потомки исполнителя.

Также OBOZ.UA писал, куда исчезла и как выглядит первая жена Назария Яремчука, которая выбрала жизнь в тени.

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