УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Тот кудрявый малый пойдет далеко". Сразу шестеро внуков легендарного Назария Яремчука засветились на одной сцене

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
3 минуты
78
'Тот кудрявый малый пойдет далеко'. Сразу шестеро внуков легендарного Назария Яремчука засветились на одной сцене

На одном из недавних концертов для телевизионного проекта "Песня собирает друзей" состоялось трогательное событие – на сцену вышли шесть внуков легендарного Назария Яремчука. Это дети его сыновей – Дмитрия и Назара.

Видео дня

Особенно привлек внимание зрителей самый маленький участник выступления – сын Дмитрия Яремчука, Андрей. Отец мальчика поделился с OBOZ.UA интересными подробностями концертного номера.

Video Preview

По словам Дмитрия Яремчука, они с братом не смогли присутствовать на концерте, потому что имели запланированные выступления. Организовывать и настраивать детей взялись жены исполнителей. Особое внимание зрителей зажил самый маленький участник выступления – Дмитрия Яремчука, Андрей. Мальчик вел себя очень искренне и непосредственно, всячески демонстрируя самостоятельность. Кроме того, зрители и родные отметили, что мальчик невероятно похож на своего дедушку.

"Тот кудрявый малый пойдет далеко". Сразу шестеро внуков легендарного Назария Яремчука засветились на одной сцене

"Вышиванка" – это первая наша с братом песня, с которой мы когда-то вышли на сцену, – рассказал OBOZ.UA Дмитрий Яремчук. – Моему Андрюше – три года, но он уже прекрасно попадает в ноты – это для нас стало открытием и большой радостью. Интересно еще и то, что это выступление сняли с первого дубля – абсолютно без повторов. Самый маленький был таким энергичным: его интересовало все – откуда идет дым, как появляется такой яркий свет на сцене, куда исчезают звуки. У него сейчас очень любознательный возраст – постоянно задает вопросы, причем на все темы подряд. Ну и очень упрямый, поэтому чтобы он держался хоть какой-то дисциплины, с ним надо долго договариваться. Поэтому на сцене он вел себя абсолютно по-своему – делал все, что хотел, и в этом было свое очарование".

"Когда мои ребята собираются втроем, это уже непросто – каждый имеет свое мнение и хочет, чтобы все было так, как ему нравится. Моя жена – настоящая героиня, ей надо поставить памятник. Она умеет организовать и настроить всех троих, вывести на сцену и еще и сделать так, чтобы все выглядело тепло и трогательно".

"Тот кудрявый малый пойдет далеко". Сразу шестеро внуков легендарного Назария Яремчука засветились на одной сцене

В комментариях под видео поклонники пишут: "Тот кудрявый малый дед Яремчук пойдет далеко", "Маленький копия дедушки", "Жаль что дедушка не дожил до этого дня", "Назарий с неба гордится своими талантливыми сыновьями и внуками", "А маленькое солнышко точно, как его дедушка".

Ранее в интервью OBOZ.UA Дмитрий Яремчук рассказывал о своей семье и семье брата так: "Мы с братом давно живем порознь, жили вместе, когда еще не были женаты. У меня три мальчика – Назарчик, Дима и Андрюша. У Назара тоже трое деток: Александр, Леночка и Илюша. Я крестный сыновей брата, а он крестил всех моих детей".

Интересно, что свадьба Дмитрия Яремчука и его брата состоялась в один день, но, несмотря на звездный статус обоих, событие в свое время прошло без огласки. Церемонии были камерными, в узком кругу семьи и друзей. На вопрос, поддерживает ли он отношения со своей первой женой – Натальей, дочерью тогдашнего премьера Крыма Сергея Куницына, артист ответил коротко: "Не виделись с момента развода. Я даже не знаю, где она сейчас и как живет. Знаете, та жизнь кажется мне сейчас как бы не моей. Это как другая история".

"Тот кудрявый малый пойдет далеко". Сразу шестеро внуков легендарного Назария Яремчука засветились на одной сцене

Легендарный украинский певец Назарий Яремчук – отец троих детей: сыновей Дмитрия и Назара, а также – дочери Марии. Ранее Дмитрий Яремчук рассказывал OBOZ.UA, какие отношения имеют между собой потомки исполнителя.

Также OBOZ.UA писал, куда исчезла и как выглядит первая жена Назария Яремчука, которая выбрала жизнь в тени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!