Торговал на рынке с 'кравчучкой': что известно о первом победителе 'Кто хочет стать миллионером?' и на что он потратит выигрыш

Стало известно имя победителя отечественного шоу "Кто хочет стать миллионером?" на ICTV2, которое можно посмотреть каждый понедельник в 19:00. Обладателем банковского чека с шестью нулями стал 52-летний Руслан Стоколос из поселка Иванков Киевской области.

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В прошлом налоговый инспектор, а сейчас предприниматель признался на что потратит немалую сумму. OBOZ.UA эксклюзивно рассказали о том, что известно о новоиспеченном миллионере и как ему удалось получить желанный приз.

От налогового инспектора до предпринимателя

Перед тем, как сесть в кресло игрока Стоколос рассказал, что начинал свою трудовую деятельность как налоговый инспектор. Однако мужчина быстро понял, что государство много денег не платит. И после очередного экономического кризиса, когда его зарплата упала до 50 долларов, взял обычную тележку "кравчучку" и начал помогать жене на рынке.

Сейчас он предприниматель, имеет свой магазин "ТРОЯ", где можно приобрести любые хозяйственные товары. В названии магазина участник шоу использовал первые буквы имен его родных: Татьяна – жена, Руслан – он сам, Ольга – дочь, Ярослав – сын. Дела у предпринимателя шли хорошо, и в 2021 году он решил расширить свой бизнес. Взял кредит, построил магазин, планировал работать и отдавать деньги, однако полномасштабное вторжение России внесло свои коррективы.

Оккупация родного поселка и волонтерство

В первые дни полномасштабной войны часть Киевщины оказалась в оккупации. И когда уже в окрестностях Дымера шли бои, Руслан Алексеевич вместе с семьей уехал на запад страны. В то время он волонтерил, помогал возить провизию для людей и корма для домашних животных. А после того, как врагов выгнали с севера Украины, Стоколосы вернулись в родной поселок Иванков.

Путь к миллиону

Во время шоу участник в голос размышлял, часто интуитивно выбирая правильный ответ. В течение игры Стоколос использовал три подсказки: замена вопроса, 50 на 50 и звонок другу – сыну Ярославу. Однако сын не успел ответить на последний вопрос на миллион, поэтому отец рисковал потерять всю выигранную сумму. Но он сделал выбор со словами: "Сгорел дом, пусть горит сарай, а за ними – вся российская федерация! А я даю окончательный ответ…", что гарантировало учаснику победу. Узнав, что стал миллионером, Руслан издал победный зов, станцевал танец миллионера и сказал другу, что был с ним в студии: "Юрчик, готовь мешки!".

На что планирует потратить деньги

Стоколос запланировал разделить выигрыш: 500 тыс грн направит на ВСУ – в 5-ю Штурмовую бригаду, своему родственнику, который сейчас защищает страну, в Нацгвардию. Другую же половину потратит на собственные нужды: на отдых и погашение кредита за магазин. И в завершение признался, что по жизни он позитивный и не азартный человек: совсем не ожидал, что выиграет миллион, просто хотел испытать себя и судьбу.

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