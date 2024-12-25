Тоня Матвиенко отправилась в Карпаты и показала, как проводит праздники с дочерьми. Фото

Украинская певица Тоня Матвиенко решила провести зимние праздники вместе со своими дочерьми: 8-летней Ниной и 26-летней Ульяной в живописных Карпатах. Девичье трио отправилось на отдых в один из курортов в Яремче Ивано-Франковской области.

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В своем Instagram исполнительница поделилась общим фото с наследницами. Они позировали на камеру в лифте отеля.

Старшая дочь Тони Матвиенко создала довольно стильный и патриотический образ. Девушка оделась в белоснежную рубашку с темно-синей вышивкой, которую соединила с черной юбкой. Ульяна распустила свои волосы, а в макияже предпочла розовые оттенки.

А вот Нина предстала перед камерой в более оригинальном образе. Она одела золотое мерцающее платье, которое скомбинировало с обручем в тон. Со своей стороны Тоня Матвиенко стояла за своими дочками, поэтому ее аутфит не попал в объектив камеры.

На своей странице в Instagram 26-летняя Ульяна показала фото младшей сестры за несколько часов до того, как девушки нарядились в элегантные образы. Она сняла момент, где Нина в розовом спортивном костюме отдыхает на кровати, держа в руках планшет.

Кроме того, старшая дочь артистки поделилась архивным фото с 2022 года, где они встречали зимние праздники со звездной бабушкой – Ниной Матвиенко, жизнь которой оборвалась 8 октября 2023-го.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинцы продвинули в топ "старую" песню Тони Матвиенко, которую записали 23 февраля 2022 года.

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