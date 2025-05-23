Тоня Матвиенко и Zaec презентовали ремикс на трек 'Така як є'

Тоня Матвиенко представила новую версию песни "Така як є", которая получила свежее электронное звучание благодаря ремиксу от украинского саунд-продюсера из Одессы ZAEC.

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Напомним, оригинальный трек, вышедший в конце прошлого года, поднимает тему подлинности в мире социальных сетей и медиа. В нем Тоня делится личными размышлениями о том, как часто публика воспринимает ее по-другому на экране, чем в реальной жизни. По словам артистки, только живое общение позволяет по-настоящему узнать человека, его эмоции, ценности и настоящее "я".

Ремикс на "Така як є" сохраняет основной посыл песни – поиск подлинности, одновременно добавляя ей драйва, танцевальной энергии и современного электронного звучания, что открывает композицию для новой аудитории.

Автор ремикса – ZAEC, украинский саунд-продюсер и ремиксер из Одессы, резидент лейбла Ukraine Dancing. Его работы собрали миллионы просмотров на музыкальных платформах, а сам артист является обладателем премии Ukraine Dancing Label в номинации "Лучший электронный проект года". Ремикс на трек "Така як є" от Тони Матвиенко и ZAEC уже доступен на всех цифровых платформах.