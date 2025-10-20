Тина Кароль простояла в планке 71 минуту и установила рекорд. Фото и видео

Украинская певица Тина Кароль поделилась новым спортивным достижением – артистка простояла в планке 71 минуту, что равно часу и 11 минутам. Она назвала это своим личным рекордом.

О своем достижении Кароль рассказала в Threads, опубликовав видео с тренировки. На нем певица и ее инструктор по аштанга-йоге Ирина преодолевают испытания на выносливость.

"Сегодня мы отстояли для всех вас мотивационную планку, – рассказала Тина Кароль. – Мы отстояли сегодня 71 минуту. Это 1 час 11 минут. В этом году мы отстояли час и мы должны были сделать через год еще лучше. И вот мы сделали. Сказали – сделали".

Певица также опубликовала фото с эксперимента – на одном из кадров она стоит на голове, демонстрируя физическую форму и баланс.

Пока неизвестно, идет ли речь только о личном рекорде певицы или о новом всеукраинском достижении. В Национальном реестре рекордов Украины пока официального подтверждения не появилось.

Для сравнения: в 2021 году ученик Финансового лицея Подольского района Киева Максим Мелехин простоял в планке 67 минут и 30 секунд, установив детский рекорд Украины. Тогда его результат зафиксировали в категории "Детские достижения".

Мать парня рассказывала, что Максим начал тренироваться дома после того, как увидел в соцсетях видео с 11-летней каратисткой Дариной Острищенко, которая ранее держала планку 50 минут и 3 секунды.

