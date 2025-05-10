Тимур Мирошниченко назвал имя самого недооцененного представителя Украины на Евровидении за все годы

Конкурсант от Украины на Евровидении, которого не оценили достаточно достойно, – певец Melovin. Так считает телеведущий Тимур Мирошниченко, который уже 20 лет является официальным комментатором конкурса от Украины.

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Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. Melovin представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял 17 место.

"Его финальный результат точно не совпадал с тем, что мы видели и слышали на сцене, – говорит Тимур Мирошниченко, – Мне кажется, что это максимально недооцененное выступление. Оно как минимум должно было бы быть в топ-10. Поэтому радуюсь, когда Мел снова и снова возвращается на национальные отборы. Верю, что он снова попадет на Евровидение и сможет доказать, что тот год был досадной случайностью".

Напомним, певец МеІоѵіп трижды участвовал в Нацотборе на Евровидение. В 2017 году дошел до финала (занял 3 место, уступив певице Tayanna и группе "O.Torvald"), а в 2018 году стал победителем и представлял Украину на Евровидении в Лиссабоне. По результатам голосования жюри певец набрал всего 11 баллов. В то же время зрители высоко оценили песню и выступление, отдав ему в целом 119 баллов и седьмое место в общем зачете. Согласно системе голосования на Евровидении, по результатам сложения суммы баллов от жюри и от зрителей Melovin занял 17 место.

В 2023 году исполнитель появился в лонглисте участников нацотбора на Евровидение 2024, а уже потом певца с песней "DREAMER" объявили одним из 10 финалистов. В результате певец занял третье место, уступив группе Ziferblat с песней "Place I Call Home" и победительницам отбора alyona alyona и Jerry Heil с "Teresa & Maria".

Ранее OBOZ.UA писал, что уже появились кадры с первой репетиции группы Ziferblat к полуфиналу конкурса Евровидение 2025.

Полное интервью с Тимуром Мирошниченко читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 11 мая.

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