Температура почти 40: Андрей Бедняков серьезно заболел и назвал главные симптомы

Украинский ведущий, блогер и шоумен Андрей Бедняков серьезно заболел, из-за чего теперь борется с высокой температурой тела. К сильному кашлю присоединился жар. Несмотря на тяжелое состояние здоровья, шоумен все еще не теряет чувство юмора.

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Так, он вышел к подписчикам в InstaStories, где обновлял информацию о своем самочувствии. Сначала Бедняков боролся с температурой 39,1, однако со временем она начала подниматься еще больше.

"Так что, если прилетит ракета – пусть думают, от чего именно я сгорел", – "пошутил" ведущий.

Он также добавил, что пьет много воды. Настолько много, что соседи "психуют, что у них нет воды".

"Надел все теплые вещи. Соседи психируют, что их тоже. Ср*ный кашель, который просто есть какими-то конвульсиями. Больно смотреть на свет, поэтому лежу в темноте и жду ТУ-шки, которые там уже взлетели", – рассказал о своих симптомах Андрей Бедняков.

В частности, температура в течение вечера держалась в пределах 39,1-39,8 градуса. Уже к утру самочувствие улучшилось и этот показатель упал до 37,5.

"Давайте сразу договоримся: Будет 40 (градусов. – Ред.) – я праздновать не буду! Хотите – обижайтесь, хотите – нет. Мужики не празднуют 40. Спасибо за понимание", – "отшутился" он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко попала в больницу за границей, а именно в Испанию. Она четыре дня жила с температурой, но результат оказался нелестным, поэтому пришлось обратиться к врачу.

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