TAYANNA рассекретила, сколько предложений руки и сердца отклонила и назвала причину неудач в отношениях

Певица Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, подробнее рассказала о своих отношениях и призналась, что раньше боялась женитьбы. Поэтому она часто была инициатором разрыва отношений и отказывалась становиться невестой.

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Еще одной проблемой стало личное представление об идеальной любви. Она рассказала в интервью "Неймовірної правди про зірок", что раньше хотела быть де-факто ребенком в отношениях и чтобы о ней заботились.

Теперь знаменитость уверена, это позади и она готова к "настоящим зрелым отношениям". Однако пока не нашла своего любимого, с которым согласна построить семью.

"Я не влюблена. Нет отношений, нет мужчины. Наверное, впервые в моей жизни я поняла, что я открыта к отношениям, к настоящим зрелым отношениям, где можно строить семью. Раньше я все же была инфантильна и больше в детской позиции в отношениях. Мне хотелось, чтобы меня полюбили, поцеловали. Искала мужчину как папу, который бы решил мои проблемы и мои вопросы", – рассказала TAYANNA.

Знаменитость призналась, что несколько раз мужчины предлагали ей выйти замуж, но страх свадьбы был сильнее. Решетняк также вспомнила один из случаев, когда она была в шаге от того, чтобы стать невестой иностранца.

"Я шла из отношений, потому что я боялась даже свадьбы. Несколько раз было так, что мужчина приходил с кольцом. Однажды было, что я встречалась с парнем из Германии, он был немцем. Он из Германии приехал к моим родителям и намекнул мне, что он с кольцом и хочет жениться. И я такая: "Нихт", – призналась певица.

Ранее TAYANNA рассказывала OBOZ.UA, что из-за своего мягкого характера ей даже советовали, какого бойфренда выбирать: "Люди разные, и могут воспринимать это через свою призму видения жизни. Во мне действительно присутствует какая-то детская откровенность и наивность. Мне даже иногда говорят: "Вам нужно выйти замуж за мужчину, который будет знать вашу эту тонкость и оберегать".

Однако теперь она готова стать женой и говорит, что это ее заветное желание. "Наверное, это моя самая большая мечта на сегодня. Я должна закрыть этот гештальт", – рассказала артистка.

OBOZ.UA сообщал, что TAYANNA уже была в браке. Ее избранником был российский саундпродюсер Егор Глебов, от которого артистка родила сына Даниэля. Их отношения продолжались три года и прекратились из-за измены и физического насилия со стороны мужчины. Певица комментировала, что Глебов, вероятно, не был готов к отцовству. Сейчас их общий сын почти не общается с отцом, который после начала полномасштабного вторжения переехал в Дубай, ОАЭ.

"У него вообще наплывами просыпается любовь к ребенку. То он есть, то его нет. Зимой, почти год назад был такой наплыв, виделись с ним. Мы прилетели в Дубай. Я хотела, чтобы Даниэль с ним пообщался, увидел. Поскольку он пережил очень большой стресс с началом полномасштабного вторжения, я хотела, чтобы он душевно успокоился, побыл с отцом. Он побывал. И мы поехали назад", – рассказывала TAYANNA в декабре прошлого года.

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