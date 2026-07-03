Тала Калатай показала руины дома, где провела детство, после атаки РФ: что сейчас с мамой ведущей, которая оказалась под завалами

Украинская телеведущая и актриса Тала Калатай показала последствия террористической атаки России на Киев 2 июля, в результате которой было разрушено жилье ее матери. От дома, где артистка провела свое детство, остались лишь руины.

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Жуткие фотографии Калатай опубликовала в социальных сетях. Как сообщила ведущая, ее мама, которая из-за обстрела оказалась под завалами, осталась жива, но соседи, к сожалению, погибли.

На фотографиях видно, что дом больше не пригоден для проживания. В здании разрушены стены и крыша, выбиты все окна, а мебель, которая была внутри, разбросана по двору. Территория вокруг дома в воронках и повсюду валяются поваленные деревья. Единственным элементом, указывающим на то, что когда-то здесь кипела жизнь, является сине-желтый флаг, который развевается на стене.

По словам Тали Калатай, ее мать чудом осталась цела после российского обстрела. Жизнь женщины спасло то, что она пряталась в погребе.

Напомним, что в ночь на 2 июля страна-агрессор Россия в очередной раз устроила комбинированную атаку на украинскую столицу. Для нанесения удара враг применил десятки ударных дронов, баллистические и крылатые ракеты, а также "Цирконы". Циничный российский обстрел Киева унес жизни как минимум 30 человек, еще почти 100 человек получили ранения.

Как ранее писал OBOZ.UA, в результате вражеской атаки пострадала квартира певца LAUD. В его квартире в ЖК "Французский квартал" выбило окна.

Серьезные повреждения получила и недвижимость украинских режиссеров. В квартиру лауреатки премии "Сандэнс" Ирины Цилик влетел осколок, который пробил окно детской комнаты ее сына, а жилье Олега Черного и журналистки Ирины Плеховой было разрушено настолько, что, по их словам, "у нас больше нет квартиры".

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