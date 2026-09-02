Так поступают все российские артисты: изгнанник Моргенштерн раскрыл секретные "схемы" Кремля, как вернуть антивоенных звезд обратно в РФ

Российский рэпер-"иноагент" Алишер Моргенштерн заявил, что люди, связанные с властями РФ, предлагали ему способы вернуться в Россию. Среди условий, по его словам, были публичная поддержка войны, поездка на оккупированные территории или публичное раскаяние.

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В то же время артисту якобы предлагали и другой вариант – заплатить посредникам 1 миллион долларов и "ничего не делать". Об этом Моргенштерн рассказал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю.

По словам рэпера, он сам в свое время пытался выяснить, существуют ли способы решить вопрос с его возвращением в РФ.

"Я проверял какие-то варианты, да. Просто откуда-то поступала информация: вот здесь можно попробовать решить проблему, вот эти помогут решить. И я связывался, чтобы ознакомиться, узнать условия, что на этот раз предложат. Поэтому контакты были", – рассказал Моргенштерн.

Моргенштерн добавил, что это были люди, связанные с российскими властями, но "не бандиты".

По словам рэпера, без определенного "взаимного действия" с его стороны договориться о возвращении якобы было невозможно. Ему предлагали публично выступить с заявлением или совершить поездку на оккупированные украинские территории.

"Везде мне, конечно, предлагали какое-то встречное действие. Типа высказаться или куда-нибудь съездить, или как-то публично поддержать. Классика, – сказал артист. – Это все то, чем сейчас занимаются артисты: либо съездить на новые территории, либо просто публично извиниться, покаяться. И как-то признать: "Как я ошибался, сейчас я все понял". То есть это либо поездка, либо что-то, связанное с войной, либо что-то, связанное с виной".

Он заверил, что от таких предложений отказывался сразу, поскольку не считает себя виновным и не хочет поддерживать российское вторжение.

В то же время, по словам Моргенштерна, ему предлагали и вариант без публичных заявлений и поездок. Речь шла о деньгах – сумме около 1 миллиона долларов.

На вопрос, кому именно нужно было платить, Моргенштерн отказался называть имена. Он лишь уточнил, что речь шла не о представителе власти, а о посреднике, который якобы должен был договориться с нужными людьми.

Также Моргенштерн упомянул крестницу Путина и российскую журналистку Ксению Собчак. По его словам, она в свое время действительно предлагала ему помощь, однако это произошло в период, когда он находился в сложном психологическом состоянии, из-за чего не помнит подробностей.

Справка. Моргенштерн покинул Россию в ноябре 2021 года. До этого российский Следственный комитет начал проверку его творчества в связи с возможной пропагандой наркотиков. В мае 2022 года Минюст РФ внес артиста в реестр "иностранных агентов", а в 2024 году против него возбудили уголовное дело и объявили в розыск.

В апреле 2026 года московский суд заочно оштрафовал Моргенштерна на 7 млн рублей за публикации без пометки "иностранный агент". Его имущество в Москве также было арестовано.

До начала полномасштабной войны рэпер не скрывал своего положительного отношения к политике диктатора Владимира Путина. Однако после отъезда из РФ он неоднократно публично выступал против войны и не согласился на условия, которые, по его словам, могли бы позволить ему вернуться в Россию.

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