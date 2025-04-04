Неразгаданная тайна семьи Тома Хэнкса: почему первая жена актера 'сошла с ума', а их общая дочь считает своего дедушку убийцей

Дочь американского актера Тома Хэнкса – Элизабет Энн – раскрыла, что семья звезды фильма "Форрест Гамп" имеет жуткую и поныне неразгаданную тайну. Она поделилась, что спустя много лет после смерти мамы и первой жены знаменитости Сьюзен Диллингем нашла ее личную записную книжку, где женщина рассказала об ужасных поступках своего отца. После этого наследница актера начала считать дедушку убийцей и предположила: его ужасное поведение могло повлечь за собой то, что мать "сошла с ума".

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Об этом Элизабет Энн Хэнкс рассказала в своей книге "10: воспоминания о семье и открытой дороге", пишет People. Чтобы найти ответы на все вопросы, возникшие после прочтения записной книжки, дочь актера на полгода отправилась в путешествие на фургоне и посетила места, где жила ее мама.

"Это не был дневник с датами, а скорее поток сознания, всплески того, что ей (Сьюзен Диллингем. – Ред.) приходило в голову. А потом я прочитала описание того, как ее отец совершил это ужасное преступление. Оно заключается в том, что ее отец насилует, убивает и канибализирует маленькую девочку", – рассказала автор.

Элизабет Энн Хэнкс отметила, что ее родители познакомились еще во время учебы в университете. Между ними довольно быстро разгорелся роман, поэтому они поженились в 1977 году. У супругов появилось двое детей: Колин и Элизабет, однако в 1985-м любовь дала трещину, поэтому они развелись. Сьюзен Диллингем получила полную опеку над наследниками. Сначала она часто посещала с детьми Тома Хэнкса, однако позже решила внезапно переехать с ними в Сакраменто. Как напоминает Элизабет Энн, именно там психологическое состояние матери начало ухудшаться. Хотя врачи и не установили Диллингем официальный диагноз, дочь считает, что она могла страдать биполярным расстройством.

"Ее крики становились все страшнее. Приемы пищи были более непостоянными. Показатель того, как часто она молилась и обращалась к Богу вслух рос. Раньше она могла держать себя в руках на людях", – поделилась она.

Последней каплей стало то, что Сьюзен Диллингем ударила дочь по лицу. После этого Том Хэнкс получил опеку над детьми, но время от времени давал им видеться с мамой. К сожалению, ее жизнь оборвалась 12 марта 2002 года из-за онкологического заболевания.

По словам автора книги, ее мама вспоминала о своем отце только однажды, когда Элизабет Энн Хэнкс наткнулась на его фото. Поэтому во время своего путешествия она решила расспросить у дяди о своем дедушке Джоне Реймонде Диллингеме и их детстве. Дочь актера заметила, что он описал ее маму как "человека, которого коснулось то, для чего ему не хватало слов". Такое заявление заставило Элизабет Энн Хэнкс сделать определенные выводы.

"Вполне возможно, что то, что она описывала, было уничтожением ее собственного девства. И то, что она описывает, на самом деле произошло с ней. Это походило на убийство и то, что ее "ели", а на самом деле она описывает насилие со стороны своего отца", – отметила актриса.

Хотя дочери Хэнкса не удалось до конца разгадать эту тайну, она призналась: счастлива, что отправилась в это путешествие и погрузилась в мысли о маме.

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