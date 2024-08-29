Тайное завещание и безумная 'жена': какие сенсации раскрылись после смерти Майкла Джексона и кто из звезд повторил его трагическую судьбу

Сегодня, 29 августа, всемирно известному американскому певцу и танцору Майклу Джексону могло бы исполниться 66 лет. Хиты одного из самых коммерчески успешных сольных артистов в истории до сих пор не теряют популярность среди аудитории.

Видео дня

Жизнь короля поп-музыки была наполнена разнообразными событиями, а некоторые поклонники не смогли попрощаться со звездной личностью даже после смерти. В честь дня рождения легендарного исполнителя OBOZ.UA подготовил самые интересные сенсации о знаменитости, которые открылись после его ухода в мир инной.

Майкл Джексон создал тайное завещание за несколько лет до смерти

Спустя 10 лет после гибели автора множества шлягеров, его бывшая агентка Рэймон Бэйн заявила: Майкл Джексон написал тайное завещание. По словам женщины, в документе, который артист составил в 2006-ом, чтобы заменить ранее написанный, четко указано, как нужно сохранять его наследие. До сих пор нет никаких подтверждений существования секретного завещания, однако помощница танцора уверяет, что присутствовала при нотариальном заверении бумаг.

"Я хотела, я надеялась и молилась, чтобы завещание Майкла Джексона от 6 октября 2006 года было найдено, раскрыто, обнаружено, сброшено с неба", – поделилась Реймон Бейн.

По словам ассистентки, ее сильно огорчает, что после многих лет со смерти короля поп-музыки она не слышала ни одной стипендии, фонда, университета, школы, студии звукозаписи или благотворительной организации, названной в честь Майкла Джексона, хотя исполнитель стремился к этому.

Экстрасенс из США считала себя женой певца

После 12-ой годовщины со дня смерти всемирно известного исполнителя, медиум Кэтлин Робертс заявила, что замужем с призраком Майкла Джексона. Безумная фанатка утверждала, что дух артиста поселился в ее теле, чтобы использовать для удовлетворения своих творческих потребностей.

По словам экстрасенса, "настоящий" исполнитель не столь тих, каким она привыкла видеть его на публике: "Он много говорит со мной, чего я не ожидала от застенчивого человека, которого я видела по телевизору все те годы, когда была его поклонницей".

Кэтлин Робертс неоднократно рассказывала, что очень счастлива в браке с любимым мужчиной, а единственным недостатком является отсутствие сексуальной жизни.

Трагическую судьбу Майкла Джексона повторил Мэттью Перри

Довольно часто жизнь известных людей заканчивается не по естественным причинам. Так случилось и с двумя легендарными артистами: певцом Майклом Джексоном и актером Мэттью Перри.

Сердца обоих знаменитостей остановились из-за воздействия искусственных веществ. В случае звезды "Друзей" – кетамина, который должен был помочь в лечении депрессии, а у короля поп-музыки – трех успокаивающих средств, которые были частью борьбы с бессонницей. Звезды готовы были платить большую сумму денег людям, которые давали им седативные препараты, ведь со временем стали зависимыми от них.

Совпадением в судьбе артистов стало и то, что их тела нашли люди, за несколько часов до трагедии уколовшие смертоносные препараты. Мертвого актера увидел его ассистент, а бездыханного исполнителя – недобродетельный врач.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядят и чем сегодня занимаются дети покойного Майкла Джексона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!