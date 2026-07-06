Сын – чемпион Украины, а жена – "дальнобойщица": как выглядит непубличная семья руководителя "Дизель Студио" Егора Крутоголова

Накануне своего дня рождения, который приходится на 6 июля, художественный руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов появился на телеэкранах вместе с женой Екатериной, которая редко участвует в проектах мужа и почти не появляется на публике. Несмотря на многолетнюю популярность юмориста, его семья остается вне поля зрения общественности.

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OBOZ.UA расскажет, что известно о его самых близких людях в жизни и чем они занимаются. Егор Крутоголов и Екатерина знакомы еще с подросткового возраста. Они познакомились в родном Николаеве, когда будущему юмористу было 16 лет, а его будущей жене – всего 13.

Сначала они дружили, а романтические отношения начались лишь через несколько лет. Супруги поженились в 2006 году, а в этом году они отмечают уже 20 лет совместной жизни.

Во время эфира программы "Завтрак с 1+1" Екатерина рассказала, что дома муж почти такой же, как и на сцене.

"В принципе, и на сцене, и дома мы всегда с юмором. Как говорит мой папа, у меня трое сыновей. Егор – как третий сын", – пошутила она.

Сам артист с улыбкой согласился с женой и отметил, что не собирается взрослеть.

"Я самый молодой. Не собираюсь взрослеть. Мне нравится этот возраст. Раз мне 28, так пусть и будет", – сказал Крутоголов.

Сегодня супруги воспитывают двух сыновей – Льва и Максима. Старший уже хорошо известен в мире автоспорта. Лев профессионально занимается картингом, становился чемпионом Украины, а также возглавляет международный рейтинг IKR (International Karting Ranking от FIA).

Крутоголов не скрывает, что любовь к гонкам начал прививать ребенку буквально с рождения. По словам артиста, еще до появления первенца он мечтал, что у него будет сын, который станет гонщиком.

В то же время главным человеком, сопровождающим юного спортсмена на всех соревнованиях, является Екатерина. Она призналась, что полностью занимается организацией поездок, логистикой и постоянно находится за рулем автомобиля.

"Я отвечаю за организацию гонок, за то, чтобы доехать, привезти, отвезти. Я живу за рулем", – рассказала супруга шоумена.

Именно поэтому Егор Крутоголов в шутку называет ее "дальнобойщицей". Во время разговора Екатерина даже вспомнила, что ее личный рекорд составляет около 1300 километров за сутки.

Младший сын Максим, по словам родителей, имеет совсем другие увлечения. Если Лев выбрал автоспорт, то Максим больше тяготеет к творчеству. Крутоголов ранее рассказывал, что не хочет заставлять младшего сына повторять путь брата и дает ему возможность самостоятельно определиться со своими интересами.

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