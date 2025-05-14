Святославу Вакарчуку – 50: как выглядел лидер 'Океана Эльзы' до того, как обрезал длинные волосы и стал легендой украинской сцены

14 мая свой 50-й день рождения празднует Святослав Вакарчук – музыкант, который стал голосом украинской независимости, символом поколения и лидером группы "Океан Эльзы". Но прежде чем стать легендой, он был обычным парнем из Львова, с длинными волосами, мечтами о сцене и дипломом физика-теоретика.

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В 1990 году Вакарчук попал в Канаду по программе обмена школьниками – именно оттуда он привез кассеты с рок-музыкой, которые навсегда изменили его мировоззрение. Музыка, которую он там услышал, – от The Beatles до Pink Floyd – зажгла в нем жажду творить.

В 1991–1996 годах Вакарчук учился на физическом факультете Львовского университета, где специализировался на теоретической физике. Параллельно – все больше погружался в мир музыки. В 1994 году он присоединился к львовской арт-рок-группе "Клан тишины", которая вскоре превратилась в "Океан Эльзы". Тогда молодой Вакарчук был далек от образа сценой закаленного рок-лидера– с длинными волосами, в джинсовой куртке, он еще не был уверен, что выберет именно музыку, а не науку.

Его фото тех лет – настоящая капсула времени. Одно из них – паспортная фотография, которую Святослав Вакарчук сделал в 21 год, став студентом-аспирантом. Это фото впервые опубликовано в книге "ОЕ. 30 лет в фото и воспоминаниях", которая вышла к юбилею группы. Сам Вакарчук комментирует ее с улыбкой: "До этого у меня был только загранпаспорт, а надо было сделать внутренний. Поэтому первая вклеенная фотка в моем паспорте была та, где мне не 16, а 21 год".

После окончания университета он мог строить научную карьеру – поступил в аспирантуру, а затем даже защитил кандидатскую диссертацию. Но музыка таки победила. В 1998 году группа переехала в Киев и записала дебютный альбом "Там, де нас нема", который открыл для украинцев нового музыканта – искреннего, глубокого, открытого.

С годами Святослав Вакарчук обрезал волосы, сменил стиль и сценический образ, но сохранил то, что сделало его любимцем миллионов – голос и честность. Сегодня, когда ему 50, архивные фото молодого Вакарчука вызывают не только ностальгию, но и гордость: именно этот романтичный юноша с длинными волосами и любовью к физике стал символом украинской музыки.

Ранее OBOZ.UA писал, что Вакарчук показал архивное фото с папой – выдающимся украинцем. В подписи к публикации исполнитель отметил: в день рождения отца коллектив выступил в польском городе Вроцлав, что имело важное значение в жизни Ивана Вакарчука.

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