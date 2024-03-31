Святослав Вакарчук поразил сходством с мамой на редком общем фото

Известный украинский певец Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал редкое совместное фото с мамой. Как отметил музыкант, с 77-летней Светланой Александровной он поехал в родное Мукачево.

Весеннее селфи фронтмен группы "Океан Эльзы" разместил на личной странице в Instagram. Фаны были поражены тем, как похожи звездный сын и его мама.

"Редко приходится провести целый день с мамой. Уже традиционно провели эту весеннюю субботу в поездке в родное Мукачево. Спасибо маме за воспоминания и весеннее настроение", – трогательно подписал снимок артист.

Светлана Александровна позирует в легкой нежно-голубой рубашке с очками для зрения на глазах и яркой красной помадой на губах. Ее сын тем временем надел черную кожаную куртку и солнцезащитные "авиаторы".

Поклонники восторженно реагируют на снимок, отмечая невероятное сходство мамы и сына.

"Великолепное фото! Безграничная благодарность Вашей мамочке, за Вас! Святослав, мы Вас любим, Вы лучший!", "Мама красавица", "Так похожи!", "Очень рада за вас! Это отличная разрядка для нервной системы. Сочетание приятного с полезным", "Мой родной город! Какая ваша мама прекрасная и привлекательная женщина!", "Очень похожие", – оставляют в комментариях подписчики звезды.

Как писал OBOZ.UA, ранее Вакарчук сравнил Украину с Эверестом и объяснил, кто поможет нам победить в войне. Подробности – в нашем материале.

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