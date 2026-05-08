Супермодель-звезда 'Голубой лагуны' Брук Шилдс вышла в свет с дочерью-копией: они одинаково одеваются и имеют общее тату

Американская супермодель и звезда фильма "Голубая лагуна" Брук Шилдс посетила премьеру своего нового проекта "Ты меня убиваешь" в Нью-Йорке, США, в компании старшей дочери Роуэн Фрэнсис Хэнчи. Для выхода в свет они выбрали яркие монохромные аутфиты, которые хотя и отличались по стилю, вместе выглядели довольно гармонично.

Об этом пишет издание People. Позируя перед камерами фотографов, Брук Шилдс и Роуэн Фрэнсис Хэнчи не избегали взаимодействия между собой и много обнимались, поэтому на кадрах можно четко увидеть, что они похожи, как две капли воды.

60-летняя актриса предстала перед публикой в эффектном красном платье с открытыми плечами, которое красиво подчеркивало ее подтянутую фигуру, в частности, благодаря небольшим складкам ткани на талии. Аутфит она дополнила туфлями на каблуках с острыми носками в тон и акцентным серебряным клатчем. В качестве прически Брук Шилдс выбрала трендовую "мокрую" укладку, которая полностью открыла лицо и добавила нотку шика.

В свою очередь 23-летняя Роуэн Фрэнсис Хэнчи нарядилась в комфортный, однако не менее эффектный лук. Дочь актрисы появилась на премьере проекта в классическом костюме цвета морской пены. Из аксессуаров она выбрала сумочку-багет в тон, а также изящные серьги и несколько колец.

Заметим, что Брук Шилдс родила Роуэн 15 мая 2003 года от Криса Хенчи после прохождения семи курсов лечения бесплодия. Звездная мама с дочкой выстроили очень близкие отношения, поэтому на свой выпускной вечер в 2021 году девушка даже выбрала платье, которое актриса одевала на церемонию вручения премии "Золотой глобус" в 1998-м.

Тогда Брук Шилдс делилась фото с важного дня в своем Instagram и отмечала: "Я думала, что тот вечер, когда меня номинировали на "Золотой глобус", был особенным, но ничто не могло подготовить меня к тому, что моя дочь оденет то же платье на выпускной".

После окончания школы Роуэн Фрэнсис Хэнчи отправилась на учебу в колледж в Северной Каролине, что звезда "Голубой лагуны" переживала довольно нелегко. Она признавалась, что никак не может привыкнуть к отсутствию старшей дочери дома, но в то же время подчеркивала: не будет мешать ей строить собственный жизненный путь.

Что интересно, перед тем, как Роуэн Фрэнсис Хэнчи уехала в колледж, они с мамой сделали парные татуировки с изображением божьих коровок. Выбор именно такой картинки не был случайным, ведь Брук Шилдс называла дочь в детстве "маленькой букашкой".

Роуэн Фрэнсис Хэнчи часто появляется с мамой на светских мероприятиях, так же, как и ее младшая сестра Гриер Хаммонд Хэнчи. Брук Шилдс родила вторую дочь 18 апреля 2006 года.

