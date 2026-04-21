Сцена в Нью-Йорке стала свидетелем украинской любви: артист хора 'Гомін' сделал предложение любимой во время выступления. Видео 'порвало' сеть

Концерт львовского хора "Гомін" в Нью-Йорке запомнился аудитории не только благодаря талантливому выступлению артистов, но и очень романтическому моменту. Прямо на сцене участник коллектива Петр Балушка сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Инне Торбич.

Видео с трогательным мгновением появилось на официальной странице "Гомону" в Facebook и произвело настоящий фурор. Примерно через сутки после публикации ролик собрал более 13 тысяч лайков и почти три сотни комментариев.

Просмотрев запись можно понять, что о плане Петра Балушко сделать предложение партнерше не знал никто из его коллег, кроме художественного руководителя хора Вадима Яценко. Пара спокойно танцевали на сцене, нежно глядя друг другу в глаза, как вдруг руководитель "Гомону" почти незаметно передал коллеге небольшую коробочку. После этого Балушка стал перед Инной Торбич на одно колено, протянул кольцо и с небольшим волнением спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?", на что она ответила "Да".

Зал мгновенно взорвался аплодисментами и радостными возгласами, к которым присоединились и другие участники "Гомону". Чтобы добавить важному моменту еще большей романтичности, Петр Балушка подарил Инне Торбич красивый букет с подсолнухами и нежно поцеловал.

Трогательный момент произвел неизгладимое впечатление не только на фанатов хора, которые находились на концерте, но и на пользователей сети. В комментариях юзеры искренне поздравили влюбленных с изменениями в личной жизни и оставили кучу хороших пожеланий:

"Искренне поздравляю вас! Берегите друг друга, цените каждое мгновение вместе и пусть ваша любовь будет светом, который ведет вас сквозь всю жизнь!"

"Незабываемый момент! Счастья!"

"Стали свидетелями этого события вчера. Счастья молодоженам и Божьего благословения. Еще раз благодарим вас всех за невероятные эмоции, вы лучшие".

"Сколько искренней любви и радости. Будьте всегда счастливы и пусть в вашей жизни будет много таких ярких эмоциональных событий-эйфорий!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что автор хита "Смарагдове небо" DREVO сделал предложение любимой.

