Стало известно, кто покинул 'МастерШеф 16' в девятом выпуске: кто и почему подставил участницу

В субботу 18 октября прошел девятый выпуск "МастерШеф 16", откуда едва не вылетел еще один участник. Им оказалась Людмила, однако она осталась в шоу.

Этот результат стал известен традиционно после "битвы черных" во время трансляции нового выпуска. OBOZ.UA следил за событиями.

В общем черными фартуками в этот раз обзавелись: Людмила, Алина, Галина и Игорь. Чтобы не вылететь из проекта, им пришлось на "битве черных" приготовить настоящую неаполитанскую пиццу на закваске, однако не всем удалось справиться с этой задачей.

Интересно, что соревнования разделили на два дня. В первый – четверо участников только замешали несколько образцов теста на закваске, чтобы хоть одно из них удалось.

Однако ни один из аматоров не знал рецепта на тесто для пиццы, поэтому пришлось импровизировать. На удивление, у Людмилы, Алины и Игоря оно получилось пышным и хорошо поднялось, а Галина столкнулась с проблемой – в объеме увеличились не все из ее четырех образцов.

На следующий день участники готовили саму пиццу с начинкой. Большинство выбрали классический вариант – "Маргариту", а вот Алина – четыре сыра с грушей.

И почти каждый из них допустил значительные ошибки: у Людмилы были проблемы с томатным соусом (она его не проварила перед выпеканием), у Галины – та же история, Игорь слегка пережарил пиццу, а Алина – "забила" тесто.

По правилам задания, оценивать блюда должны были не только судьи, но и другие участники сезона. Зато из-за личной неприязни к Людмиле, именно она получила наименьшее количество баллов, ведь большинство раскритиковали ее соус и "влепили" наименьший балл.

Людмила была на грани вылета, однако последнее слово было за судьями. Эктор Хименес-Браво высказал личное мнение относительно вкуса блюда и оценках от участников. Он сказал, что на вкус у женщины была не самая плохая пицца, а в объективности участников он сомневается.

Именно поэтому Людмила не вылетела и получила шанс продолжить борьбу на проекте, снова надев белое.

