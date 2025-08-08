Сталкер-педофил из Финляндии 'штурмовал' офис OBOZ.UA, чтобы связаться с дочерью Путина: чем закончилась история

В Европе орудуют мошенники, которые выдают себя за членов семьи российского президента Владимира Путина и за него, в частности. Вероятно, их жертвами стали журналисты немецкой газеты Bild, которая вела переписку с якобы внебрачной дочерью диктатора – Луизой Розовой. OBOZ.UA стало известно о еще одном пострадавшем – на этот раз гражданине Финляндии – который самостоятельно приехал в редакцию со странной просьбой.

Наши журналисты провели расследование, чтобы выяснить детали "схемы" и мотив поступков мошенников. Дело также передали Службе безопасности Украины и другим ответственным органам.

Кто такая Луиза Розова

Уроженка Санкт-Петербурга 2003 года – Луиза Розова (при рождении Елизавета Кривоногих) – это ди-джейка, модельер и куратор арт-выставок. По крайней мере такую информацию ранее распространяли российские медиа, подозревавшие девушку в семейных связях с Путиным.

По неофициальным данным, ее мать зовут Светлана Кривоногих и она была любовницей Владимира Путина. Это косвенно подтверждает тот факт, что после рождения Елизаветы женщина стремительно разбогатела и стала миллиардершей. Ее местонахождение сейчас неизвестно.

Сама Луиза до 2022 года вела медийный образ жизни и не скрывала своего состояния, как и не опровергала родственные связи с Путиным. Все изменилось после полномасштабного нападения России на Украину.

На странице в Instagram, которая, как считалось, принадлежит внебрачной дочери российского лидера, 9 марта 2022 года появился антивоенный призыв, заканчивающийся словами: "Давайте подумаем вместе и ответим для себя на такой вопрос: "Станет ли человек, настолько сумасшедший, чтобы буквально объявить войну всему миру, отказываться от своих решений из-за каких-то родительских чувств?"

С тех пор профиль Луизы был "заморожен". Лишь спустя три года журналисты выяснили, что Розова стала менеджером художественной ассоциации L'association в Париже и ведет закрытый образ жизни.

Возвращение "блудной" дочери

В начале августа 2025 года газета Bild выпустила сенсационную новость – Луиза не только осуждает войну, но и считает, что отец "сломал ее жизнь". Об этом она якобы сообщила на закрытой странице в Telegram. Также внезапно "ожил" Instagram-профиль россиянки, где даже появились новые фото девушки, очень похожей на Путина.

На странице пожаловались на "безумие вокруг" и попросили не доставать с политическими вопросами: "Я не имею никакого отношения к политике. Я не имею никакого отношения к ситуации в мире. Я ничего не буду комментировать из того, что мне пишут сейчас". Тем временем на сайте Bild сняли новость, аргументировав это тем, что страница девушки может быть фейковой.

6 августа ситуация прояснилась окончательно. Со страницы девушки исчезли все предыдущие посты, а вместо них появилось одно фото с лицом Путина и заявлением: "Я хочу, чтобы все знали, что этот аккаунт фейковый. Я никогда не выступал против войны, я обожаю Россию и ее правительство. Со мной никогда не было связано никаких телеграм-каналов, а человек, который стоит за аккаунтом и постами, показан на фото".

Неожиданный "гость" в редакции OBOZ.UA

Двумя неделями раньше, чем появилась статья о так называемой внебрачной дочери Путина, редакцию OBOZ.UA посетил неожиданный гость – гражданин Финляндии. Мужчина представился именем Юрки Л. (Jyrki L.) 1974 года рождения, после чего обратился к нашим журналистам со странной просьбой.

Финн стремился разместить на сайте OBOZ.UA историю о своем "романе" с дочерью российского диктатора.

По его словам, любовная переписка с Луизой Розовой завязалась примерно год назад. Мол, девушка попалась ему на глаза в интернете и охотно отвечала взаимностью на чувства гораздо более старшего мужчины. Дело даже дошло до обсуждения будущей свадьбы, но помешал Путин.

Он якобы "оштрафовал" дочь за то, что она публиковала свои фото в блоге. Финансовые наказания и домашний арест, по словам финна, являются нормальной практикой в их семье. Как рассказал мужчина, кто-то от имени Путина заявил, что не позволит дочери выйти замуж и уехать из России, пока штраф не будет выплачен.

"Гость" заявил, что написал письмо на электронную почту российского лидера и получил ответ с требованием "выкупа". В истории финна фигурировали разные суммы – от 10 тысяч евро до 500 тысяч евро. Таких денег у потенциального "жениха" не было. Как рассказал Юрки, он уже на момент разговора перевел на неизвестный счет 2 тысячи евро, но этого оказалось недостаточно.

Лже-Луиза в этот момент начала холодно отвечать "возлюбленному". В переписках, доступ к которым получили наши журналисты, мошенники требовали заплатить и угрожали оборвать разговор, пока вся сумма не будет переведена.

В поисках выхода из положения мужчина уехал в Москву и Санкт-Петербург, где, судя по его комментариям на странице Луизы, искал интернет-"невесту". Фото на память он оставил в своем блоге. Конечно, поездка в РФ не принесла результатов.

В конце концов Юрки решил искать помощь в Украине. Наткнувшись на статью OBOZ.UA в интернете, финн отправился в редакцию на собственном авто, чтобы просить огласки.

Что известно о Юрки Л.

В разговоре с нашими журналистами европеец заверил, что живет на выплату по безработице (приблизительно 600 евро) и около 70 раз пересекал российскую границу. Свои путешествия мужчина аргументировал тем, что в российских магазинах дешевле продукты. Впрочем, мы уже знаем, что один из таких визитов завел Юрки в Москву.

Мониторинг финских медиа привел нас к статье об уголовном деле. Как писали, Юрки был осужден и отбывал наказание по обвинению в педофилии.

"Окружной суд Эспоо приговорил Л. к двум годам и семи месяцам заключения за сексуальное насилие над детьми при отягчающих обстоятельствах, попытку сексуального насилия над детьми при отягчающих обстоятельствах и сексуальное насилие над детьми. Он был немедленно заключен в тюрьму. Господин Л., известный по телепрограмме "Невеста фермера", сексуально развращал девушек в возрасте 13-15 лет, с которыми знакомился на интернет-сервисе", – писали ILTA SANOMAT.

Этот факт европеец в разговоре с OBOZ.UA не опроверг, а отмахнулся словами: "Это было давно".

Кроме этого, поведение Юрки можно трактовать как сталкинг (преследование – ред.). Он не только искал фейк-Луизу в России, но и много месяцев оставлял комментарии под ее фото, просил встретиться с ним.

Что нашли в телефоне и авто Юрки

Незнакомец привез с собой пять мобильных телефонов. Некоторые из них были выключены, а к другим нашим журналистам удалось получить доступ с разрешения владельца. В соцсетях Юрки нашлись переписки с финским абонентом (код +358). Переписка велась на разных языках: финском и русском с переводчиком. В диалоге обсуждали не только "выкуп" Луизы, но и ее мать – Светлану.

Кроме этого, в телефоне мужчины были фотографии подозрительного характера, которые насторожили редакцию. Наши журналисты обратились в правоохранительные органы для расследования причины въезда финна.

В офис мужчина приехал на собственном авто, в котором, как выяснилось позже, он жил. Внутри нашли одежду, средства гигиены, воду и другие личные вещи. Юрки вел себя спокойно и с радостью отвечал на вопросы. В том числе и на то, не имеет ли он каких-либо ментальных или психологических заболеваний. По словам мужчины, он полностью здоров, однако соответствующей справки не имеет.

Чем закончилась история

Вероятно, Юрки стал жертвой мошеннической схемы по выманиванию денег. Однако в разговоре с OBOZ.UA он отрицал такую возможность. Правоохранители опросили мужчину, связались с пограничной службой и СБУ.

Как стало известно нашей редакции позже, мужчину отпустили после беседы, не обнаружив нарушений законов Украины. Его местонахождение сейчас неизвестно, а в последнем сообщении журналисту OBOZ.UA Юрки просил осветить историю с мошенничеством.

