В Россию не вернулась: стало известно, где обосновалась внебрачная дочь Путина

Внебрачная дочь российского диктатора Владимира Путина Елизавета Кривоногих решила не возвращаться в Россию. После завершения обучения она осталась во Франции и устроилась менеджером в художественную ассоциацию L’association, также она работает в студиях, где проходят выставки антивоенных художников.

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Живет дочь Путина под фамилией Руднова, такую же фамилию носил уже умерший друг и доверенное лицо российского диктатора. Об это пишет The Moscow Times.

"Внебрачная дочь президента России Владимира Путина Елизавета Руднова (Кривоногих) стала менеджером художественной ассоциации L’association во Франции, сообщила журналистка Настя Родионова. Эту информацию ей подтвердили в руководстве организации. 21-летняя Руднова работает в парижских студиях Albatros и L Galerie, где выставляются антивоенные художники, в том числе из Украины. В 2024 году она закончила школу менеджмента и искусства ICART, также расположенную во французской столице", – отмечено в материале издания.

В The Moscow Times также напомнили, что о том, что внебрачная дочь Путина получает образование не где-нибудь в Сызрани, а в Париже, первыми сообщили журналисты ТСН. Во Франции она обосновалась под именем Елизавета Олеговна Руднова, взяв, по видимому, фамилию и отчество от умершего в 2015 году петербургского медиаменеджера и близкого друга Путина Олега Руднова.

"При жизни он выполнял конфиденциальные поручения президента — в частности, на его имя была куплена недвижимость для Светланы Кривоногих, матери Елизаветы", – уточняет издание.

В соцсетях Елизавета использует псевдоним "Луиза Розова".

Также в The Moscow Times уделили внимание матери Елизаветы. По данным российских журналистов-расследователей, до знакомства с Путиным Светлана Кривоногих обитала в коммунальной квартире в Петербурге и работала уборщицей. Но это знакомство и последовавшее за ним материнство однозначно пошло ей на пользу: после рождения дочери в 2003 году она вошла в капитал сразу нескольких компаний, в том числе получила долю в банке "Россия", купила роскошное жилье в Москве и на Каменном острове в Петербурге, стала совладелицей горнолыжного курорта "Игора" в Ленинградской области и театра "Ленинград центр".

Также, как установили журналисты издания "Важные истории", Кривоногих принадлежит квартира в Монако возле казино Monte Carlo с видом на Средиземное море.

"В 2010 году ее состояние оценивалось в 7,7 млрд рублей (около $100 млн по тому курсу). В Кремле связь Путина с Кривоногих отрицали и утверждали, что "впервые слышат" это имя", – резюмирует The Moscow Times.

Напомним, ранее искусственный интеллект назвал имя потенциального преемника Путина. С определенной долей вероятности на смену диктатору может прийти кто-то из следующего списка: первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, глава российского правительства Михаил Мишустин, отец или сын Патрушевы, мэр Москвы Сергей Собянин или губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Тем временем в самой России поползли слухи, что сам Путин может готовить себе в "преемники" одну из своих дочерей.

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