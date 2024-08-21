Стала известна после похищения и была перерисована дважды. Интересные факты о 'Моне Лизе', которые вы могли не знать

"Мона Лиза", также известная под названием "Джаконда", стала одной из величайших картин итальянского художника Леонардо да Винчи. Произведение искусства, вокруг которого до сих пор существует множество легенд, было написано примерно в 1503 году и считается одним из самых бесценных произведений живописи.

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Ровно 113 лет назад, 21 августа, портрет был похищен Винченцо Перуджем, стеклившим рамы для картин, из крупнейшего музея Франции – Лувра. Немногие знают, однако именно это событие сделало полотно всемирно известным, ведь раньше им восхищалось лишь небольшое количество ценителей искусства. OBOZ.UA решил подготовить малоизвестные факты о "Моне Лизе", о которых вы могли не слышать.

Картина перерисована дважды

После долгосрочных исследований с использованием современных технологий, экспертам удалось выяснить, что изначально "Джаконда" выглядела несколько иным способом. По предположению ученых, Леонардо да Винчи переделал холст, чтобы довести его до идеала.

Портрет украшал дворец Наполеона Бонапарта

Бывший император Франции являлся главным ценителем уникальной картины. Провозгласив себя правителем, Наполеон Бонапарт забрал "Мону Лизу" из Лувра и разместил в своем дворце Тюильри, где она провисела четыре года.

Доподлинно неизвестно, кто изображен на картине

Согласно одной из самых распространенных теорий о личности, образ которой воспроизвел Леонардо да Винчи, картина является портретом дочери богатого торговца шелком Лизы Герардини дель Джокондо. Существует предположение, что муж барышни заказал работу в 1503 году. Это объясняет полное название произведения искусства "Портрет госпожи Лизы дель Джокондо", или же сокращенного варианта "Джаконда". Однако некоторые искусствоведы уверяют, что итальянский художник нарисовал свой автопортрет, но в образе женщины.

Раньше картина была больше

Когда ученые нашли древнюю репродукцию известного полотна, они пришли к выводу, что картина была гораздо шире. По неизвестным причинам ее боковые части были обрезаны, поэтому современный размер составляет 76,8 х 53 сантиметра, а вес – 8 килограммов.

Первоначально "Мона Лиза" имела брови

В течение длительного времени существовало несколько предположений, почему у женщины, изображенной на портрете, нет бровей. Некоторые специалисты считали, что такая особенность во внешности соответствовала стандартам красоты того времени, однако другие уверяли: художник просто не успел завершить работу. Однако в 2007 году ученые провели цифровое сканирование "Моны Лизы", которое показало, что у барышни были четко прорисованы брови и ресницы. Возможно, со временем мелкие элементы потеряли свой цвет или были ненароком удалены во время реставраций.

Дата создания портрета неизвестна

В большинстве случаев художники подписывают свои работы, указывая дату и инициалы. Однако на "Джаконде" отсутствуют какие-либо отметки. Самое интересное, что даже в личных дневниках да Винчи нет никакого упоминания о портрете, однако большое количество исторических документов подтверждают его авторство.

Картина была дважды повреждена посетителями музея

В 1956 году один из ценителей искусства облил кислотой "Мону Лизу", в результате чего пострадала нижняя часть полотна. Если внимательно посмотреть на картину, то на левом локте барышни, изображенной на портрете, можно заметить небольшой дефект тогда, появившийся так как один из посетителей бросил в нее камень. После нескольких инцидентов произведение искусства поместили в бронированное стекло, способное выдержать выстрел из огнестрельного оружия.

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