'Я долго молчала': победительница 'Холостяка' Инна Белень раскрыла новые подробности расставания с 'Тереном' и обратилась к нему публично

В феврале этого года главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк 13" Александр "Терен" Будько и победительница проекта Инна Белень официально поставили точку в своих отношениях, однако разборки между ними не утихают до сих пор. Волонтер поделилась, что сильно разочарована деятельностью ветерана российско-украинской войны после разрыва, ведь он продолжает выносить на публику детали их отношений, несмотря на договоренность не делать этого и уважать друг друга.

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Бизнесвумен обратилась к своему экс-избраннику и отметила, что сейчас он совсем не тот человек, каким был до и после шоу. Своими эмоциями девушка поделилась на личной странице в Instagram.

"Я долго молчала. Мы договорились не выносить это наружу. Но время все расставляет по местам. Сейчас я пытаюсь подобрать правильные слова, чтобы это описать. Этот прыжок в последний вагон перед новым сезоном. Потому что не все же еще домусолили. И это окей – каждый выживает, как может. В истории этого человека я – ху*овая. И даже окей, что это навязывается аудитории. И делать из себя жертву тоже нормально, вроде бы. Даже когда ты мужчина. Уговор был об уважении. Потому что я считала, что ты – достоин уважения. Что все, что было – было по-настоящему. Что человек, за которым я шла тогда, – это ты. Но сегодня я понимаю, тот человек и ты сейчас – это разные люди", – высказалась волонтер.

В частности Инна Белень вспомнила фразу "Терена", которую он написал в первые дни выхода 13-го сезона проекта "Холостяк". Тогда Александр Будько делился, что смог найти девушку, которая стала самой близкой его сердцу и рядом с которой в его взгляде можно заметить радость. Как отметила волонтер, теперь она осознала, что даже счастливые глаза могут врать.

Вероятно, довольно бурную реакцию у Инны Белень вызвали слова ветерана российско-украинской войны во время интервью Рамине Эсхакзай. "Терен" поделился анонсом разговора с блогером в своем Instagram, где прозвучала фраза: "Секса не было никакого. Ни во время проекта, ни после".

Напомним, что Инна Белень и Александр Будько официально подтвердили разрыв отношений ровно через месяц после выхода последнего эпизода проекта "Холостяк 13". Они обнародовали пост, в котором указали: имели искренние чувства друг к другу, однако дальше решили идти разными путями.

Однако тихо и мирно паре разойтись не удалось. После выхода новости о разрыве "Терен" начал получать много сообщений с травлей и оскорблениями от подписчиков волонтера, поэтому довольно резко, не подбирая слов, ответил на негатив. Со своей стороны бизнесвумен стала на защиту поклонников и назвала их "лучшими людьми".

Впоследствии Инна Белень раскрыла, что они с Александром Будько разошлись на болезненной ноте. По словам девушки, она совершенно не чувствовала к себе уважения со стороны бывшего партнера.

Позже в их разборки ввязалась подруга "Терена", блогер Елена Мандзюк. По словам инфлюэнсера, роман между волонтеркой и ветераном на самом деле был выдумкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Инна Белень после разрыва с "Тереном" впервые засветила лицо нового бойфренда.

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