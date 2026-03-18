Sold Out за два месяца до концерта! Бумбокс объявили дополнительное выступление на 17 мая

Как вы уже поняли, все билеты на презентацию мини-альбома "Живой" группы Бумбокс, первого сольного концерта группы с начала полномасштабного вторжения, распроданы.

Организаторы концерта, PMK Agency, объявили дополнительную и одновременно финальную дату – 17 мая 2026 года. Больше сольных концертов Бумбокс в Киеве в 2026 году не планируется.

Оба выступления состоятся на территории Blockbuster Mall в Киеве. Группа находится в отличной форме после концертов по Европе и США и готовит программу, которая объединит новый и старый материал. "Тройка", рок-н-ролл, акустический Бумбокс – будет все за что вы любите Хлывнюка и К.

Отдельно хотим напомнить, что концерты имеют целью сбор средств для Сил Обороны Украины. Собранные деньги будут перечислены Фонду Андрея Хлывнюка для закупки комплексов БПЛА "Сыч", генераторов, портативных зарядных станций, средств связи и другого необходимого снаряжения.

Важно знать – локация концерта, Blockbuster Mall, оборудована крупнейшим в Украине сертифицированным бомбоубежищем, площадью более 50 000 м², которое может вместить до 25 000 человек, что позволяет обеспечить безопасность посетителей в случае воздушной тревоги.

В соцсетях Бумбокс поблагодарили слушателей за поддержку.

"Спасибо. Особенно хочется отметить тех, кто четыре года не сдавал свои билеты. Именно ваша вера сделала этот концерт возможным. Увидимся", – отметили в группе Бумбокс.

Покупайте билеты на дополнительный концерт Бумбокс 17 мая по ссылке: https://boombox.com.ua