Со стрелками на глазах и массивными украшениями: alyona alyona очаровала стильным образом. Фото

Реперша и представительница Украины на Евровидении 2024 alyona alyona показала стильный образ и поразила фанатов. В последнее время она начала отходить от стиля бунтарки и предпочитает нежные наряды, впрочем, также отражающие ее характер.

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На новом фото, опубликованном в Instagram, alyona alyona связала женственность в образе с длинными волнистыми волосами и нюдовым макияжем со смелым решением – яркой рубашкой и с цепями.

Ее наряд состоял из кофточки горчичного цвета с множеством карманов и спортивных штанов. Шею реперши украшали две массивные цепи, которые можно назвать атрибутом творчества артистки, ведь хип-хоп исполнительницу металлические украшения сопровождали чуть ли не с самого начала карьеры.

О своей трансформации, которая происходит в последнее время, alyona alyona написала целый пост.

"Моя жизнь – это постоянный путь, и иногда я даже забываю, какой сегодня день, и не знаю, какой час. Однако все больше я понимаю, чего я хочу, и изменения во мне происходят каждый день. Я рада видеть себя новую и самое главное, что сейчас чувствую себя такой, как хочу в этот момент и в данный период жизни", – призналась реперша.

В комментариях ее поддержали фанаты, сделали несколько комплиментов и даже назвали богиней.

"Так прекрасно".

"Вам очень идет этот makeup со стрелками".

"Как идет. Красавица, Алена!"

"Богиня рэпа и текстов с глубокими смыслами".

"Я с Вами еще с тех пор, как увидела клип "Голови" и уже тогда чувствовалось, что Вы станете популярной и достигнете вершин своим талантом и индивидуальностью".

"Вау, крутейшие фото".

"Красавица просто".

"Йой, дама вы – hot".

"Вы в этом наряде немного похожа на Росомаху".

Ранее OBOZ.UA писал, что alyona alyona уже удивляла фанатов необычным решением распустить привычную гульку и предстать перед камерой с длинными распущенными волосами.

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