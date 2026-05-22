'Смереки осени не знают': Степан Гига-младший и alyona alyona презентовали новую версию легендарной песни

Степан Гига Младший и alyona alyona представили новую версию песни "Смереки осени не знают", которую в свое время исполнял легендарный Степан Петрович Гига.

Видео дня

Это не просто кавер, а современное переосмысление знаковой композиции с новой аранжировкой и свежим звучанием. Особого настроения песне добавила alyona alyona, которая в своей фирменной манере внесла речитативную часть – то, чего не было в оригинале. Именно это стало неожиданным решением для такого трека и придало знакомой композиции новый характер, сохранив ее атмосферу и глубокую эмоциональность.

Впервые Степан Гига Младший и alyona alyona исполнили эту версию на большом концерте памяти Степана Гиги в киевском Дворце спорта. Тогда песня получила сильный отклик от зрителей, после чего артисты решили сделать полноценный релиз.

Для Степана Гиги Младшего эта работа имеет особое значение – это способ продолжать творческое наследие отца, открывать его песни для новой аудитории и показывать, что настоящая музыка не имеет времени.

Для alyona alyona этот фит стал неожиданным творческим сочетанием – смелым музыкальным экспериментом, в котором украинская классика получила современное звучание и новую энергию.

"Смереки осени не знают " – это песня о любви, которая остается живой даже тогда, когда все вокруг меняется. О воспоминаниях, которые не тускнеют. И о музыке, которая способна объединять поколения.