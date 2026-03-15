Скорость имеет свой ритм: треки MONATIK будут звучать в фильме "На драйве"

Украинский полнометражный экшн об автогонках "На драйве" открывает новую деталь своего музыкального наполнения: в ленте прозвучат сразу несколько композиций популярного украинского артиста MONATIK.

В саундтрек фильма вошли треки "I.D." (feat. OTOY), "Те, від чого без тями" и "Спогади" (feat. Phil it). Энергия и ритм этих композиций органично усиливают атмосферу скорости, свободы и напряжения, проходящую через всю историю фильма.

Лента "На драйве" переносит зрителей в прифронтовой Харьков, где компания друзей находит заброшенные автомобили в закрытом из-за войны торговом центре и превращает подземный паркинг в арену нелегальных гонок. То, что начинается как развлечение, постепенно перерастает в борьбу за свободу, признание и собственную идентичность.

Всеукраинская премьера фильма "На драйве" состоится 9 апреля 2026 года во всех кинотеатрах Украины.

Билеты на первые сеансы уже доступны в кассах кинотеатров и онлайн.