'Сколько же ностальгии и добра': украинцы и иностранцы в восторге от клипа KALUSH на песню Скрябина 'То є Львів'

Группа KALUSH поразила украинцев новой версией хита легендарного исполнителя Кузьмы Скрябина "То є Львів". Артисты сняли уютный клип и добавили нового звучания уже знакомой многим песне.

Результат был оценен далеко за пределами Украины. Под клипом на YouTube собралось несколько сотен украиноязычных и англоязычных сообщений (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"То є Львів" стала только первой песней нового мини-альбома артистов, в котором они представят и другие подобные дуэты. Релиз запланирован на 3 ноября этого года.

"Помню, что я эти песни очень давно слушал. Они такие душевные и были настоящими хитами, а сейчас молодое поколение, вероятно, их даже и не знает. Поэтому мы захотели дать новое дыхание этим легендарным песням и сделать так, чтобы о них не только все вспомнили, а чтобы они были на слуху, как у старшего поколения, так и нового", – сказал Олег Псюк, фронтмен KALUSH.

Видео дня

Слушатели оценили не только новое звучание, но и невероятно светлый и уютный клип, снятый во Львове. Главным героем видео стал почетный гражданин города Льва Илько Лемко – писатель, историк и музыкант.

В комментариях откликнулись украинцы и иностранцы, высоко оценившие новую работу KALUSH. От нее, по словам фанатов, веет добром и ностальгией.

"Сколько же ностальгии, комфорта и доброты в этой песне", "Очень душевно! Львов – это душа нашей страны", "Великолепная песня, а видео действительно помогает нам, не украиноязычным, почувствовать историю", "Классное звучание, замечательная картинка", "Я не понимаю языка, но чувствую что-то теплое в песне. После этого тяжелого времени я хочу поехать во Львов", "Одна из самых красивых песен от вас", – говорится в сообщениях.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский певец Артем Пивоваров исполнил композицию "Там у тополі" на стихотворение украинского поэта Павла Тычины, созданную в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты", вместе с оркестром.

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