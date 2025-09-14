Скандальный актер Темляк получил престижную 'Золотую Дзигу', несмотря на обвинения в харассменте: почему он не забрал награду

Украинский актер Константин Темляк, который находится под следствием по обвинению в домашнем насилии, получил национальную кинопремию "Золотая Дзига 2025" в номинации "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "БожеВільні". Впрочем на церемонию он не явился, официальная причина – актер сейчас находится на службе.

Статуэтку вместо него забрал режиссер ленты Денис Тарасов, сообщает "Что ты знаешь о Бобуле?". Организаторы отметили, что премия является признанием конкретной профессиональной работы, а не оправданием личности, и подчеркнули, что Украинская Киноакадемия осуждает любые проявления насилия. Ведущие церемонии добавили, что готовы поддерживать публичную дискуссию в индустрии, чтобы выработать действенные механизмы реагирования на подобные случаи.

Скандал вокруг актера

Напомним, в августе бывшая девушка Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, публично заявила, что он систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, контролировал ее жизнь и унижал. Позже она также обнародовала переписку, где актер, по ее словам, писал интимные сообщения несовершеннолетней. Сам Темляк подтвердил факты абьюза в отношениях, признал, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками, и заявил, что готов понести ответственность.

После этого скандала клип Jerry Heil и Yarmak "З якого ти поверху неба?", где актер снялся со своей тогдашней женой, был удален с YouTube, а несколько брендов дистанцировались от сотрудничества с ним. Театр на Подоле, где работает артист, выразил осуждение любых форм насилия, но в то же время отметил, что в профессиональной деятельности нареканий на него не было. Тем временем полиция открыла уголовное производство по статье о домашнем насилии.

Другие победители "Золотой Дзиги 2025"

Несмотря на скандал, главным триумфатором церемонии стал фильм "Будинок "Слово". Нескінчений роман", который получил сразу шесть наград, включая самые престижные – "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" (Тарас Томенко). В этой ленте также снимался Темляк.

Андрей Ризоль – за выдающийся вклад в развитие украинского кинематографа.

Константин Темляк – лучшая мужская роль за фильм "БожеВільні".

Карина Химчук – лучшая женская роль (фильм "Ти мене любиш?")

Василий Кухарский (посмертно) – лучшая мужская роль второго плана в фильме "Редакція".

Нина Набока – лучшая женская роль второго плана за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Алла Загайкевич – лучшая музыка за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

That ain't me – лучшая песня, фильм "БожеВільні".

Шевкет Сейдаметов – лучшая работа художника-постановщика в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Сергей Маурин – лучший грим, фильм "БожеВільні".

Татьяна Кремень – лучший дизайн костюмов в фильме "Ти мене любиш?"

Михаил Закутский – лучший звук в картине "Стрічка часу".

Виктор Онисько (посмертно) и Марина Майковская – лучший монтаж в "Фрагменти льоду".

Тарас Томенко и Любовь Якимчук – лучший сценарий в фильме "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Александр Рощин – лучшая операторская работа, "Стрічка часу".

Тарас Томенко – лучшая режиссерская работа за "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Мария Стоянова – открытие года, за фильм "Фрагменти льоду".

Лучший фильм – "Будинок "Слово". Нескінченний роман".

Лучший короткометражный игровой фильм – "Чорничне літо".

Лучший документальный фильм – "Порцелянова війна".

Лучший короткометражный документальный фильм "Там, де закінчується Росія".

Лучший сериал – Homo Amans.

