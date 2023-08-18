Синяки и поедание бургера: странные причины, по которым звезды Голливуда получили свои культовые роли

Не только внешность, максимально приближенная к стандартам красоты, помогает звездам получить желаемые роли. Иногда случайности дарят шанс сыграть в кинокартинах. К примеру, актер Харрисон Форд в 1977 году решил помочь режиссеру культовых "Звездных войн", читая диалоги с другими селебрити. Его дикция и искусная игра поразили настолько, что мужчине предложили роль Хана Соло. Она сделала его всемирно известным. Вскоре Харрисон появился на экране в образе персонажа Индианы Джонса в одноименной серии фильмов.

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Какие еще кинозвезды интересным образом обошли конкурентов на кастингах? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Райан Гослинг

Канадский киноактер Райан Гослинг, казалось бы, с легкостью получает роли в кино благодаря своей харизме и хорошим природным данным. Особенно сейчас, когда он сыграл Кена в фильме "Барби". Но так было не всегда. Режиссер "Дневника памяти" (2004) Ник Кассаветис сказал Райану, что тот может сыграть главную роль из-за того, что не такой, как другие молодые актеры Голливуда – "некрасивый, некрутой и просто обычный парень, который выглядит немного безумным".

2. Сэмюэл Л. Джексон

Переломным моментом карьеры американского актера Сэмюэла Л. Джексона стала роль наемного убийцы Джулса в фильме "Криминальное чтиво" (1994). А как он ее получил? Режиссер Квентин Тарантино опаздывал на кастинг. Актер решил воспользоваться этим, чтобы поесть. Он приобрел бургер и молочный коктейль.

Когда Сэмюэл потянулся откусить кусочек еды, режиссер приехал – и кастинг продолжился. Но актер был настолько голодным и злым, что вошел в комнату с фастфудом. То, как знаменитость лакомился, подкупило Квентина. Продюсер Ричард Гладштейн вспомнил об этом в одном из интервью: "Он пил коктейль, кусал бургер и смотрел на нас. Я был напуган до смерти. Его глаза вылезали из орбит. Так он не оставил конкурентам шанса".

3. Эмма Уотсон

Сначала писательница и продюсер Джоан Роулинг считала, что британская актриса и модель Эмма Уотсон слишком хороша для того, чтобы сыграть Гермиону Грейнджер в серии фильмов о Гарри Поттере. Передумала, когда 11-летняя будущая кинозвезда позвонила по телефону: "Я влюбилась в нее. Она говорила не менее 60 секунд на одном дыхании. Тогда я сказала, что Эмма идеальна".

4. Мел Гибсон

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Мел Гибсон дебютировал в роли уцелевшего после апокалипсиса парня в фильме Джорджа Миллера "Безумный Макс" (1979). Правда, на прослушивании он был не в лучшей форме. Мел был весь в синяках, когда подвез на кастинг своего друга. Днем ранее он влез в жесткую драку в баре. И именно избитое лицо привлекло внимание ассистентов по кастингу. Они сфотографировали Гибсона и сказали: "Нам нужны уроды для этой ленты. Как только поправишься – приходи". Он попробовал – и получил роль.

5. Джейсон Момоа

Американский актер и модель Джейсон Момоа сыграл Кхала Дрого в фэнтези-сериале "Игра престолов" вовсе не из-за нестандартных внешних данных, а благодаря умению танцевать. На прослушивании он должен был передать личность персонажа, не говоря ни слова. Что сделал Момоа? Он исполнил хака – маорийский ритуал, объединяющий в себе танец, пение и своеобразную мимику. Директор кастинга после этого сразу согласовал роль.

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