Кейт Уинслет, Руперт Гринт и другие актеры, которые ненавидели целоваться со своими партнерами на площадке

На экране эти актеры взглядами, прикосновениями и поцелуями показывают, что такое настоящая страсть. А что происходит за кулисами? Они долго настраиваются на интимные сцены. По разным причинам: не нравится запах изо рта коллеги, терпеть не могут партнера по съемкам или просто стесняются.

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Рассказываем о звездах Голливуда, которые вспоминают о поцелуях на съемочной площадке как о страшном сне. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Леонардо Ди Каприо и Джоанна Ламли

67-летняя Джоанна Ламли снялась вместе с 39-летним Ди Каприо в фильме 2013 года "Волк с Уолл-стрит", где она сыграла английскую тетю его жены. Выступая на ужине для благотворительной организации Elizabeth's Legacy of Hope, звезда сказала: "Я целовала Леонардо примерно 15 раз. Но я открою вам тайну. На самом деле это не весело целоваться с актерами. Есть так много дублей, и вам обоим приходится жевать столько жевательной резинки. Это как поцеловать кого-нибудь в приемной стоматолога".

А вот Ди Каприо никакого недовольства по поводу поцелуя не выдал. Он назвал Джоанну красивой и очаровательной женщиной.

2. Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо

Наиболее очевидный вариант кинокартины, о которой пойдет речь, – "Титаник" (1997). Но нет, там обоих актеров все устраивало. В 2008 году на экраны вышла лента "Дорога перемен", режиссером которой был муж Кейт – Сэм Мендес. Актриса вспоминает об этих съемках так: "Сэм и Лео не чувствовали себя смущенно. Я думала, что мне одной странно из-за этого". Как бы то ни было, но брак Уинслет и Мендеса не был крепким. В 2010 году пара решила развестись.

3. Руперт Гринт и Эмма Уотсон

Актеры Руперт Гринт и Эмма Уотсон с детства снимались в серии фильмов о Гарри Поттере. Так что переходить от дружбы к чему-то более интимному было достаточно сложно. В последней картине была сцена со страстным поцелуем их персонажей – Рона и Гермионы. Хотя актеры и отговаривали режиссеров от этой бестолковой идеи – им это не удалось.

Позже Руперт в одном из интервью поделился своими ощущениями: "Я знаю Эмму с тех пор, когда мне было девять. У нас с ней всегда были отношения как у брата с сестрой... Я помню, как ее лицо становилось все ближе и ближе... Подумал: "О, боже!" Дальше ничего не припоминаю".

4. Хелена Бонем Картер и Вуди Аллен

В 1995 году на экраны вышел фильм "Великая Афродита", режиссером которой стал Вуди Аллен. Также он сыграл экранного мужа Хелены Бонем Картер. Тогда у актера было немало комментариев о том, каким именно он видит интимный момент. Один из пунктов – их "французский" поцелуй должен бути сухим, "без обмена жидкостями".

"Это было унизительно. Он вообще не прилагал усилий. Это было так, будто я поцеловала Берлинскую стену", – призналась Катер о том, что действительно чувствовала на съемочной площадке.

5. Дейн Кук и Кейт Хадсон

В 2008 году зрители смогли искренне поверить в любовь экранных Тэнка и Алексис в фильме "Девушка моего лучшего друга". Актеры убедительно показали свои чувства, однако на площадке все было не так романтично. Дейн Кук в 2014 году назвал поцелуй из Кейт Хадсон худшим за всю его карьеру. Аргументировал это тем, что девушка перед интимной сценой специально наелась лука.

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