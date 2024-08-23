'Сидят бандиты, а я танцую в кожаных шортиках...' El Кравчук с ностальгией вспомнил о 90-х и раскрыл интересный факт об Ирине Билык

Украинский певец Андрей Остапенко, более известный под сценическим псевдонимом EL Кравчук, поделился ностальгическими воспоминаниями о своем творческом пути в 90-х, когда смог добиться наибольшей популярности. Исполнитель вспоминает: никогда не боялся быть уникальным и свободным в своих поступках.

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По словам 47-летнего артиста, он всегда чувствовал себя уверенно на сцене, даже танцуя в приталенных шортах в клубе, где сидят бандиты. По его мнению, большинство современных артистов, среди которых Ирина Билык, только теперь начали "создавать настоящих себя". Истории из личной жизни знаменитость рассказал в интервью Богдану Беспалову для OBOZ.UA.

"Знаешь, такие вещи, которые я нес со сцены, – это была просто свобода. И все. Не эпатаж. Выступаю в ночном клубе в начале 90-х. Там бандитские посиделки, например, а я в кожаных шортиках танцую и делаю настоящее шоу с Семеном Горовым. Не боюсь, что меня побьют за это. Это была свобода!" – поделился артист.

El Кравчук рассказал, что в те годы работал певцом в одном из киевских стриптиз-баров. По словам мужчины, ни одной гривны, доллара или вещи не заработал чем-то, кроме музыки: "Я по-настоящему когда-то выбрал для себя этот путь. Многие артисты украинской эстрады, о которых мы, к сожалению, сейчас очень редко вспоминаем, прошли его".

По мнению знаменитости, большое количество украинских звезд полностью изменили себя после распада СССР. Поэтому некоторые исполнители навсегда исчезли со сцены, а некоторые начинают снова становиться собой. Ярким примером положительных изменений мужчина считает певицу Ирину Билык.

"Ира сейчас шаг за шагом себя как-то заново создает нормальной. Возвращается в себя, в Билык, я это знаю точно. Она начала общаться снова с теми же друзьями, с которыми мы всегда общались. Она снова в нашей творческой компании. И она снова Билык, она снова за пианино что-то придумывает, пишет. Она еще покажет нам всем хорошие песни и музыку, я уверен, потому что она автор", – рассказал исполнитель.

К тому же El Кравчук раскрыл интересный факт о своей коллеге по сцене, которая неоднократно рассказывала: ее вдохновением для творчества становятся мужчины.

"Ее и женщины вдохновляют, я точно знаю. Она это никогда не скрывала", – заметил знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что El Кравчук рассказал о подставе со стороны коллег по шоубизу в 2016 году, из-за которой ему было стыдно смотреть в глаза военным.

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