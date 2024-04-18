Сиамские близнецы-звезды TikTok рассказали об отношениях с мужчинами: видео Кармен и Лупеты стало вирусным

23-летняя Кармен и Лупита Андраде имеют разные прически, макияж и аксессуары, но у них общие органы и конечности ниже талии. Сиамские близнецы ответили на часто задаваемые вопросы пользователей TikTok.

Сестры живут в одном теле и имеют общий кровоток, так что если одна из них выпьет алкоголь, обе почувствуют опьянение, сообщает Metro. Но "мы все равно два разных человека", – говорит Кармен, ведь у них есть собственные удостоверения личности и номера социального страхования.

Девушки родом из Мексики, прежде чем переехать в Коннектикут, США, отчаялись прогнозам врачей, которые утверждали – малыши проживут всего несколько дней после рождения. Теперь они достаточно взрослые, чтобы противостоять мифам о жизни сиамских близнецов. В видео в TikTok, которое просмотрели более 9,8 миллионов раз, Кармен и Люпита раскрыли некоторые истины, с которыми они живут.

"Один из нас может бодрствовать, а другая же наоборот – спать, – рассказала Кармен. – Это смешно, потому что я засыпаю раньше, чем Люпита, но когда [мой парень] в гостях, я быстро засыпаю, а он бодрствует и разговаривает с ней".

Они также не могут контролировать конечности друг друга, но если одна из них погибнет, скоро смерть наступит и для другой. Кармен сказала: "У нас общий кровоток, поэтому в конце концов начнется сепсис и, очевидно, через несколько часов или дней вторая умрет".

Некоторые незнакомцы хотели знать, как они занимаются сексом, если у них общая репродуктивная система. У обеих сестер эндометриоз, а Кармен обнаружила, что они с Люпитой не могут иметь детей.

Она встречается со своим парнем Дэниелом в течение трех лет, поэтому девушка поняла, что он любит только ее, а не бесполую сестру. Кармен мгновенно осознала, что он отличается от всех мужчин, фетишизирующих сиамских близнецов: "Я никогда не пыталась скрыть тот факт, что я сиамский близнец, а это означало, что я получала много сообщений от ребят с фетишами".

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