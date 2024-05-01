Сиамские близнецы из Лондона, разделенные в три месяца, отпраздновали свой первый день рождения. Как выглядят сейчас Зейн и Сион

Сиамские близнецы отпраздновали свой первый день рождения через год после того, как их разделили во время шестичасовой операции. Зейн и Сион родились в больнице Университетского колледжа в Лондоне, в апреле 2023 года, а через несколько месяцев в июле были прооперированы.

Оба малыша имели врожденные пороки сердца и были соединены грудной костью и брюшной стенкой – у них была общая печень, некоторые кровеносные сосуды и мышцы. Об этом сообщает Daily Mail.

Сиамские сросшиеся близнецы рождается один раз среди 250 тысяч малышей в Великобритании. Родители Зейна и Сион – 35-летний Кристиан Мозес и 33-летняя Примроуз рассказывают о крепкой связи между детьми: один из близнецов начинает плакать, когда рядом нет другого.

Примроуз говорит, что дети научились ползать и говорить "папа". Оба близнеца сейчас находятся дома после того, как провели много месяцев в больнице. Мать осталась с ними в Лондоне с рождения, а Кристиан ездил в родной город пары Мидлсбро, чтобы ухаживать за старшими детьми – за 6-летним Джошуа и 4-летним Джонатаном.

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