Отказался финансировать войну: лидер 'Ленинграда' Шнуров, который ездил на Донбасс, запутал россиян и попал в 'черный список' Кремля

В России разгорелся громкий скандал вокруг фронтмена группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Музыкант, который в свое время открыто поддерживал политику Кремля и даже ездил на оккупированный Донбасс, теперь оказался под волной критики от прокремлевских деятелей. Причина – его отказ финансово помогать армии РФ.

История началась с того, что руководитель Федерального антикоррупционного проекта Виталий Бородин обратился к Шнурову с предложением выделить 50 миллионов рублей (15 млн гривен) на поддержку военных. По мнению Бородина, такие расходы вполне по силам музыканту, ведь его гонорары достигают более 23 миллионов рублей (6,9 млн гривен). Однако фронтмен "Ленинграда" отказался, что вызвало настоящий шквал возмущения среди сторонников "патриотической" риторики в РФ.

После этого Бородин заявил, что его организация подготовила официальные обращения к губернаторам регионов с просьбой отменить все концерты "Ленинграда" на период войны. В своей публикации он жестко прошелся по артисту.

"Шнуров отказался помочь фронту через ФПБК. Позиция этого товарища вполне понятна: эпатажные выходки на сцене вроде участия в обнаженных перформансах кажутся ему более привлекательными, чем реальное участие в жизни страны. Его выбор в пользу зрелищности, а не активной поддержки вызывает закономерное разочарование", – заявил путинист.

Бородин также обвинил Шнурова в том, что его поведение и творчество подрывают моральные основы общества: "Фотографии Шнурова, его сценический образ и эпатажная манера подачи себя вызывают закономерный вопрос: что это за культурный феномен? Его "голые вечеринки" на сцене затмевают многие скандальные мероприятия, но что он несет в массы? Какую культуру он пропагандирует в нашей стране, особенно в контексте "специальной военной операции"?"

По мнению Бородина, российские регионы не должны поддерживать артиста, который "спрятался за зрелищностью" и "откровенно уклоняется от реального участия в жизни страны". Он отметил, что культура формирует сознание, а потому власть должна реагировать на подобные случаи.

Шнуров, в свою очередь, не комментировал ситуацию, однако известно, что он не впервые запутывает как публику, так и политических обозревателей своей неоднозначной позицией. С одной стороны, артист выступал на мероприятиях, совпадающих с кремлевской линией, а также ездил на оккупированный Донбасс. С другой – он регулярно выпускает противоречивые песни, где высмеивает и власть, и оппозицию, оставляя пространство для двойной трактовки.

В марте 2022 года Шнуров выпустил клип на песню, в которой жестко высмеял "элиты России", покидающие страну после 24 февраля, а в начале полномасштабной войны артист насмехался над пропагандой и цензурой.

Как писал OBOZ.UA, в конце лета 2022-го певец поехал в так называемую "ЛНР" с террористом и ныне покойным лидером ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. 10 сентября "Ленинград" выступил на концерте в Лужниках в честь 875-летия российской столицы. Поздравить город с его днем рождения Сергей Шнуров решил провокационной песней о полностью сгоревшей Москве и ее жителях, в том числе и Владимире Путине.

