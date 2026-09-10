Шэрон Стоун, которую называют секс-символом 90-х, удивила заявлением о своем целибате и призналась, ради какого мужчины готова его нарушить

Американская актриса Шэрон Стоун сделала неожиданное заявление о своей личной жизни. Оказывается, кинозвезда, которую называют секс-символом 90-х, в течение длительного времени придерживается целибата – отказа от брака и интимных отношений.

Видео дня

Как отметила знаменитость, в своей жизни у нее было достаточно неудачных любовных историй, поэтому в конце концов она решила отречься от несерьезных романов. Этим откровением Стоун поделилась в подкасте Mayim Bialik’s Breakdown.

"Я на самом деле хорошая девушка, но уже давно ни с кем не встречаюсь. У меня были отношения как с плохими парнями, так и с хорошими. Мне везло, а иногда я терпела полную неудачу. Долгое время мне вообще не везло, поэтому я уже очень давно соблюдаю целибат", – рассказала актриса.

По словам Шэрон Стоун, сейчас она находится на том жизненном этапе, когда начнет строить отношения только с тем мужчиной, который будет для нее действительно важен. Знаменитость хочет найти "спутника жизни", а не просто "партнера для секса".

Кроме того, как призналась Шэрон Стоун, оглядываясь назад, она понимает: испытывала чувства к бывшим мужчинам, однако ни одного из них не может назвать "любовью всей жизни".

Напомним, что актриса впервые связала себя узами брака с продюсером Майклом Гринбургом в 1984 году. Их семейная жизнь завершилась в 1990-ом, а через три года Шэрон Стоун вышла замуж за Уильяма Дж. Макдональда. Этот союз также оказался недолгим.

В 1988 году звезда стала официальной женой журналиста Фила Бронштейна. Они усыновили мальчика Роана, однако так и не смогли создать крепкую семью. После развода актриса стала приемной мамой для еще двух сыновей: Лейрда и Квинна.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что инсайдер объяснил, почему самая красивая женщина в мире Деми Мур закрыла сердце для новых отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!