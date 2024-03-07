Сеть покорила запись 1944 года, где украинский хор исполняет 'Ой у лузі червона калина' в аранжировке Александра Кошица

Песня "Ой у лузі червона калина" по праву считается одним из самых известных украинских народных произведений. История его уходит в казацкие времена, а впоследствии оно стало гимном Украинских сечевых стрелков и Украинской повстанческой армии. В 2022 году щемящие строки композиции вновь приобрели широкую популярность после исполнения Андрея Хлывнюка в начале полномасштабного российского вторжения. Тем временем в сети показали уникальную грамзапись песни в аранжировке выдающегося Александра Кошица, которую он сделал во времена УНР.

Запись, сделанная в далеком 1944 году в Нью-Йорке, вышла в составе альбома Hear, Ukraine sing ("Услышь, Украина поет") на лейбле Sonart Record Corporation. Его нашла и отцифровала исследовательница истории украинской культурной дипломатии, основательница Института Леонтовича Тина Пересунько.

На записи можно услышать, как "Ой у лузі червона калина" исполняет мужской хор под руководством Александра Кошица, крестного отца "Щедрика", который и открыл эту легендарную украинскую песню миру, сделав ее мегазнаменитой.

В альбоме Hear, Ukraine sing название песни о красной калине перевели как "Украину мы освободим", что подчеркивает ее символизм, несгибаемый дух и боевой характер.

Найденный американский винил 1944 года с записью украинской легендарной песни, которая не потеряла своей актуальности и в наше время, является ценным культурным артефактом, а также важным вкладом в сохранение нашего исторического наследия. Он свидетельствует о силе и стойкости украинского народа, его стремлении к свободе и независимости.

Как писал OBOZ.UA, ранее в сети появился ролик, в котором песню "Ой у лузі червона калина" поют на иврите. Публика в восторге от такого исполнения.

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