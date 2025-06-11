Семейное фото Меган Маркл с детьми взбудоражило конспирологов: какую теорию заговора приписали королевской семье на этот раз

Недавно Меган Маркл поделилась с поклонниками трогательным постом, где собрала лучшие моменты из их двухдневного семейного путешествия в Диснейленд. Она обнародовала редкие кадры со своими детьми: принцем Арчи и принцессой Лилибет, скрыв их лица с помощью смайликов, что не на шутку взбудоражило сторонников теории заговора.

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Конспирологи тщательно "разобрали" один из снимков и заявили, что наследников герцога и герцогини Сассекских якобы вообще не было в тематическом парке развлечений, пишет Daily Mail. По их предположениям, супруги просто добавили изображение детей на фотографию благодаря искусственному интеллекту.

Такие мысли конспирологи объясняют тем, что образы принца Арчи и принцессы Лилибет вроде бы подходит для разных времен года. Им показалось ненормальным, что сын Меган Маркл и принца Гарри одет в брюки и гольф с длинным рукавом, а вот их дочь позировала на камеру в легком летнем платье. Более того, как отметили сторонники теории заговора, довольно странно, что девочка стоит босиком, тогда как все остальные члены семьи обуты в кеды или кроссовки.

Однако на этом конспирологи не завершили свой тщательный анализ снимка. Они выдали: на фотографии заметно, что принцесса Лилибет якобы левитирует в воздухе, а сбоку ее держит "бесплотная" рука. Это может указывать на то, что рядом с девочкой будто бы стояла няня, однако супруги "вырезали" ее из семейного кадра.

В свою очередь эксперт по языку тела Джуди Джеймс объяснила, что благодаря этой поездке Меган Маркл и принц Гарри хотели продемонстрировать единство своей семьи. Как отметила специалист, для них важно донести общественности, что при всех титулах "знаменитостей", они остаются "нормальной" парой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что между принцем Гарри и Меган Маркл возникли разногласия из-за детей.

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