"С*чка!" Наталка Денисенко назвала самую худшую украинскую актрису
Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко откровенно призналась, что далеко не все коллеги по цеху вызывают у нее положительные эмоции. Так, например, худшей украинской актрисой она считает Галину Безрук, которая замалчивает кровавую войну на Родине.
Знаменитость, не подбирая слов, отметила, что недолюбливает предательницу. Своими мыслями артистка поделилась в проекте "Гра з вогнем".
"Худшей могу назвать Галину Безрук. Она с*чка", – сказала селебрити.
Стоит отметить, что негативное отношение Наталья Безрук к бывшей звезде сериала "Будиночок на щастя" имеет не просто так. После начала полномасштабной войны Галина Безрук вместе с семьей продолжает жить в Москве, где развлекает россиян и зарабатывает кровавые рубли. Предательница никак не высказывается о большой войне и не осуждает террористическую деятельность Кремля.
Однако есть среди представителей отечественной индустрии кино и те актеры, которых Наталка Денисенко считает настоящими профессионалами. Знаменитость восхищается творчеством Ксении Мишиной, Дарьи Петрожицкой, Ольги Сумской и Богдана Ступки.
"Очень классная Ксения Мишина. Я вообще считаю, что она одна из самых красивых украинских актрис. Очень нравится мне Даша Петрожицкая – как человек и как актриса. Богдан Ступка – самый лучший актер, он наша легенда. Также Ольга Сумская. Я с ней работаю сейчас и это невероятный человек", – поделилась артистка.
Ранее OBOZ.UA писал, что Наталка Денисенко рассказала, почему отказалась от главной роли в известном сериале, которая впоследствии досталась предательнице Безрук.
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