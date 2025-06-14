'С*чка!' Наталка Денисенко назвала самую худшую украинскую актрису

Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж?" Наталка Денисенко откровенно призналась, что далеко не все коллеги по цеху вызывают у нее положительные эмоции. Так, например, худшей украинской актрисой она считает Галину Безрук, которая замалчивает кровавую войну на Родине.

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Знаменитость, не подбирая слов, отметила, что недолюбливает предательницу. Своими мыслями артистка поделилась в проекте "Гра з вогнем".

"Худшей могу назвать Галину Безрук. Она с*чка", – сказала селебрити.

Стоит отметить, что негативное отношение Наталья Безрук к бывшей звезде сериала "Будиночок на щастя" имеет не просто так. После начала полномасштабной войны Галина Безрук вместе с семьей продолжает жить в Москве, где развлекает россиян и зарабатывает кровавые рубли. Предательница никак не высказывается о большой войне и не осуждает террористическую деятельность Кремля.

Однако есть среди представителей отечественной индустрии кино и те актеры, которых Наталка Денисенко считает настоящими профессионалами. Знаменитость восхищается творчеством Ксении Мишиной, Дарьи Петрожицкой, Ольги Сумской и Богдана Ступки.

"Очень классная Ксения Мишина. Я вообще считаю, что она одна из самых красивых украинских актрис. Очень нравится мне Даша Петрожицкая – как человек и как актриса. Богдан Ступка – самый лучший актер, он наша легенда. Также Ольга Сумская. Я с ней работаю сейчас и это невероятный человек", – поделилась артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталка Денисенко рассказала, почему отказалась от главной роли в известном сериале, которая впоследствии досталась предательнице Безрук.

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