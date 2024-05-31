УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

OBOZ.UA
Шоу Oboz
2 минуты
3,4 т.
Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

В Национальный реестр рекордов Украины попала 9-летняя киевлянка Аминат Дибиргаджиева. С косой 151,5 см девочка завоевала номинацию "Самые длинные детские волосы".

Как призналась эксклюзивно OBOZ.UA мама новоиспеченной рекордсменки Анна Дибиргаджиева, ее дочь сама не позволяла стричь волосы и отмечала, что это ее сила и красота. Женщина также предоставила нам фото с церемонии награждения.

Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

"Когда дочери был один годик, то папа с дедушкой по традиции подрезали ей первые волосики. Но с тех пор Амина не давала больше брать в руки ножницы. Она говорила, что в ее волосах – ее сила", – рассказывает мама.

У Амины нет особых рецептов по уходу за волосами. Говорит, что моет их нечасто и пользуется щеткой для длинных волос. А вот что касается причесок, то здесь предпочтение отдает косе. Так волосы не очень путаются и выглядят опрятно.

Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

И хотя волосы у Аминат и длинные, и густые, она не думала никогда ни с кем соревноваться. Однако, когда коса стала действительно привлекать внимание всех вокруг, семья Дибиргаджиевых решила подать заявку на установление национального рекорда.

Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

Следовательно, работники Национального реестра рекордов Украины зафиксировали новый рекорд "Самые длинные детские волосы" на отметке 151,5 см.

Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

Глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подчеркнула, что еще несколько лет – и Аминат может претендовать на мировой рекорд. "Это признание природной красоты и уникальности девочки становится объектом восхищения не только в Украине, но и в мире. Потому что уже сегодня мы получили запрос на освещение этого рекорда за границей", – написала на своей странице в Facebook Ветрова.

Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

Ранее OBOZ.UA давал 5 советов, как мыть длинные волосы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!