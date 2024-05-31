Самые длинные детские волосы: 9-летняя киевлянка установила рекорд Украины. Фото и видео

В Национальный реестр рекордов Украины попала 9-летняя киевлянка Аминат Дибиргаджиева. С косой 151,5 см девочка завоевала номинацию "Самые длинные детские волосы".

Как призналась эксклюзивно OBOZ.UA мама новоиспеченной рекордсменки Анна Дибиргаджиева, ее дочь сама не позволяла стричь волосы и отмечала, что это ее сила и красота. Женщина также предоставила нам фото с церемонии награждения.

"Когда дочери был один годик, то папа с дедушкой по традиции подрезали ей первые волосики. Но с тех пор Амина не давала больше брать в руки ножницы. Она говорила, что в ее волосах – ее сила", – рассказывает мама.

У Амины нет особых рецептов по уходу за волосами. Говорит, что моет их нечасто и пользуется щеткой для длинных волос. А вот что касается причесок, то здесь предпочтение отдает косе. Так волосы не очень путаются и выглядят опрятно.

И хотя волосы у Аминат и длинные, и густые, она не думала никогда ни с кем соревноваться. Однако, когда коса стала действительно привлекать внимание всех вокруг, семья Дибиргаджиевых решила подать заявку на установление национального рекорда.

Следовательно, работники Национального реестра рекордов Украины зафиксировали новый рекорд "Самые длинные детские волосы" на отметке 151,5 см.

Глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подчеркнула, что еще несколько лет – и Аминат может претендовать на мировой рекорд. "Это признание природной красоты и уникальности девочки становится объектом восхищения не только в Украине, но и в мире. Потому что уже сегодня мы получили запрос на освещение этого рекорда за границей", – написала на своей странице в Facebook Ветрова.

Ранее OBOZ.UA давал 5 советов, как мыть длинные волосы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!