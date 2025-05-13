Самая красивая женщина в мире сменила прическу перед Каннским кинофестивалем: как модель выглядит теперь. Фото

Каннский кинофестиваль еще не успел официально начаться, как самая красивая женщина в мире модель Белла Хадид уже успела ошеломить публику – не провокационным образом, а неожиданной сменой имиджа. 28-летняя супермодель, которую неоднократно признавали самой красивой женщиной мира, дебютировала в новом образе блондинки во время звездной вечеринки в отеле Martinez накануне кинофестиваля.

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Хадид, которая годами ассоциировалась с глубоким цветом воронова крыла волос, решила вернуться к естественному золотистому оттенку – результатом стал мягкий медовый блонд, который удачно подчеркнул ее черты лица. Свой новый образ Белла собрала в небрежный пучок, дополнив большими круглыми солнцезащитными очками. Папарацци сразу же окрестили ее появление одним из самых громких событий перед стартом фестиваля.

Оказывается, что она решила покрасить волосы, чтобы больше отличаться от своей старшей сестры и коллеги-модели Джиджи Хадид.

"У меня просто более темный характер. И моя сестра – блондинка, а я – брюнетка, это хорошее разделение. Я надеваю светлый парик и думаю, что было бы весело вернуться обратно, но я счастлива со своими волосами. Блондинки такие ангельские. Моей сестре все может сойти с рук", – сказала Белла Хадид в интервью журналу Allure.

Несмотря на недавно введенный запрет на откровенную одежду на официальных мероприятиях фестиваля, Хадид удалось подчеркнуть свою фигуру стильным и одновременно довольно смелым нарядом. Она выбрала белый корсет с глубоким декольте и облегающие джинсы, которые выгодно очерчивали ее талию. Довершили образ туфли на высоких шпильках телесного цвета.

И хотя основные мероприятия еще впереди, Канны уже наполнились голливудскими лицами. В отель Martinez также прибыла 51-летняя Хайди Клум, которая появилась с мужем Томом Каулицем. Модель выбрала для появления сдержанный, но роскошный лук: черный блейзер, тонкая рубашка и брюки с высокой талией. Том, в свою очередь, поддержал ее образ, выбрав тотал-блэк ансамбль с полосатыми брюками.

Среди других звездных гостей, которых уже заметили на Французской Ривьере, – актриса Холли Берри, которая в этом году входит в состав жюри фестиваля. 58-летняя звезда остановилась на изысканном образе: черная туника с бахромой, инкрустированная серебряными блестками, свободные брюки и элегантная походка к месту ужина жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, что Белла Хадид зажгла под украинский хит, который завирусился за рубежом. Украинские фанаты сразу же выразили свой восторг и гордость за отечественных артистов, на которых обращают внимание мировые звезды.

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