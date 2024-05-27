Сальвадор Дали, Стивен Кинг и еще 4 знаменитости, которые придумали свои шедевры во сне

Сны для творческих людей часто становятся источником нескончаемой креативности. Они превращаются в сюжеты для фильмов, картин, книг или песен, что поражают своей уникальностью и глубиной. Один из таких примеров – психологический триллер "Начало" (2010), сценарист и режиссер которого Кристофер Нолан. Он взял за основу свой сон, где люди умеют проникать в сны других и манипулировать ими. Интересный факт: периодически и сам Нолан видел осознанные сновидения, в которых моделировал развитие действий, кульминацию и таинственный финал.

Какие еще художники придумали свои шедевры в подсознании. Рассказываем в материале OBOZ.UA.

Стивен Кинг – "Ловец снов" (2001)

Американский писатель Стивен Кинг, известный как "король ужасов", в 1999 году попал в автокатастрофу, в результате чего травмировал легкие и ногу. Пока он лечился, видел яркие сны. В одном из них четверо ребят ели за столом в лесной хижине. Далее вышли на улицу, встретили незнакомца, которому было плохо, и спасли его. Это позже круто изменило их жизни (не будем спойлерить как именно)... Кинг никак не мог выпустить из головы этот сюжет. Итак, использовал его в своем фантастическом романе "Ловец снов" (2001). В 2003 году по этой книге режиссер Лоуренс Кэздан снял одноименный фильм.

Джеймс Кэмерон – "Аватар" (2009)

В юности Джеймс Кэмерон вел дневник снов, где записывал наиболее загадочные сюжеты. Один из них – сияющий биолюминесцентный лес, заселенный дивными созданиями, что имеют с деревьями крепкую связь... Много лет спустя Кэмерон, став известным режиссером, добавил эти живописные образы в свой фильм "Аватар" (2009). Вероятно, вы помните оттуда планету Пандора, напоминающую архетипический рай, и заселенную разумной гуманоидной расой нави, которая находится в полном симбиозе с природой.

Сальвадор Дали – "Постоянство памяти" (1931)

Художник-сюрреалист Сальвадор Дали много своих работ описывал следующими словами: "написанные от руки фотографии снов". Найдутся ли те, кто поспорит с этим? Стоит только взглянуть на его сногсшибательную картину The Persistence of Memory ("Постоянство памяти", 1931), где три циферблата часов плавятся, становятся мягкими и обтекают объекты, на которые наброшены. Что-то подобное художник увидел во сне. Он воспроизвел это на холсте, дабы заставить людей задуматься над субъективной природой времени и реальности.

Сальвадор Дали считал, что подсознание, к которому можно получить доступ через сны, способно "показать" альтернативные реальности. Также у него была собственная система, которая помогала улавливать и использовать в творчестве образы из снов. Он садился в кресло, клал на землю тарелку и брал в руки ключ. Когда же засыпал – входил в лиминальное (переходное между засыпанием и пробуждением) состояние. Ключ падал в тарелку. Художник просыпался, и быстро записывал то, что видел во сне.

Пол Маккартни – Yesterday (1964)

Британский певец и композитор Пол Маккартни, один из основателей и участников рок-группы The Beatles, в 1964 году во сне написал музыку к песне Yesterday. По словам артиста, он проснулся с мелодией в голове, немедля сел за фортепиано и наиграл ее. Аккорды пробегали в мыслях один за другим... Пол записал все на магнитофон, чтобы продемонстрировать свое творение друзьям и знакомым. Позже, когда убедился, что авторство действительно принадлежит ему (а не случайное воровство чужого творчества), придумал и текст.

Уильям Блейк – "Ветхий днями" (1794)

Творчество английского поэта, художника и гравера Уильяма Блейка тоже было тесно переплетено со снами. В 1794 году он написал поразительную картину "Ветхий днями", где Уризен (бог разума – персонаж из мифологии Блейка (от слова reason – "ум")) сидит на солнце и над темной пустотой держит в руке циркуль. Именно так подсознание художника во сне "нарисовало" процесс сотворения мира... Сильная визуальная метафора!

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