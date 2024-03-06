Участник шоу 'Кто хочет стать миллионером' воспользовался подсказкой 'звонок другу' и набрал жену: голос по ту сторону трубки озадачил всех

Иногда на телевизионных шоу случаются непредсказуемые ситуации, которые становятся мемами на долгие годы. Так произошло с проектом "Кто хочет стать миллионером", участие в котором принял учитель естествознания Джей Пи Морган из Линкольна, США, три года назад. Он воспользовался подсказкой "звонок другу", чтобы попросить помощи у жены, но ответила не она.

Конфуз стал вирусным в сети, собрав миллионы просмотров в разных соцсетях. Зрители переживали неловкий момент вместе с героем передачи и высказывали теории, кто ответил на звонок.

Ведущий спросил у участника, который из четырех перечисленных дней является выходным в Германии, однако учитель не знал ответа. На кону было 16 тысяч фунтов (760 тысяч гривен).

Он вспомнил рассказы своей жены о родных в этой стране и поделился: "Тетя моей жены живет в Германии уже более 50 лет. Моя жена, которая в другое время, вероятно, была бы в зале, находится дома как один из моих" друзей для звонка", – объяснил Джей Пи Морган.

Он попросил позвонить избраннице, ожидая помощи, однако вместо этого весь зал и зрители услышали мужской голос, который что-то пробормотал.

Ведущий поспешил успокоить сбитого с толку игрока, и уже скоро на звонок ответила его жена, которая подтвердила, что не одна.

Она помогла мужу выиграть в раунде, и он пошел домой с немалым выигрышем. Однако в сети обсуждения еще долго не утихали.

Некоторые зрители шутили, что в эфире разоблачили супружескую измену, а другие сочувствовали герою за то, в каком положении он оказался. Однако существует и другая версия.

Внимательные поклонники шоу пересмотрели отрезок еще раз и предположили, что на звонок никто не ответил, потому что с абонентом не было связи. Мол, в студии раздалась автоматическая запись, которую можно услышать, когда телефон выключен или находится вне зоны досягаемости сети.

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