Рудинский после триумфа на BAFTA раскрыл, что об Украине говорят в актерских кулуарах и кто из звезд больше всех расспрашивал его о войне

28-летний актер, исполнитель главной роли в фильме "Камень, ножницы, бумага", который одержал победу на престижной кинопремии BAFTA 2025, Александр Рудинский рассекретил, что об Украине говорят мировые звезды. По словам знаменитости, во время пребывания на торжественном мероприятии его неоднократно расспрашивали о войне на Родине, однако больше всего его поразила обеспокоенность английской актрисы Кейт Уинслет.

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Как отметил украинец, звездная коллега лично подошла к нему и призналась: растроганна тем, что сейчас происходит в нашем государстве. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"На всех интервью, конечно, все расспрашивают об Украине, каждый. И предсказания спрашивают: как вы считаете, какие сейчас игры – политические или неполитические; изменилась ли сейчас жизнь в Киеве: безопасно или опасно. Ко мне лично подходила Кейт Уинслет и поделилась, что очень сильно растрогана тем, что сейчас происходит в Украине. Это было очень искренне с ее стороны. Этот человек действительно переживает, что происходит в моей стране", – поделился актер.

Следует отметить, что Кейт Уинслет впервые выразила свою поддержку Украине осенью 2024 года. В течение длительного времени звезда борется с образом "безупречной женщины", поэтому не стесняется выглядеть неидеально в кадре или показывать настоящее тело. Однако, когда во время одного из интервью такую позицию назвали храбростью, селебрити призналась: ее раздражает такое мнение.

"Это – не смелость. Я не бывший руководитель почты, который борется за справедливость. И я не в Украине. Я выполняю работу, которая для меня важна", – поделилась артистка.

Напомним, церемония вручения премии BAFTA 2025 прошла 16 февраля в Лондоне. Лента режиссера Франца Бема "Камень, ножницы, бумага", что рассказывает о кровавой войне в Украине, одержала победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм". На торжественном мероприятии присутствовал Александр Рудинский, который сыграл в кинокартине главную роль. Украинец выступил перед мировыми знаменитостями с торжественной речью, что посвятил своему другу, отдавшему жизнь, защищая Родину.

"Я хочу посвятить эту награду моему другу – Жене Светличному, который погиб на войне за 5 дней до того, как мы начали съемку. А также всем тем, кто защищает мою страну и делает все для того, чтобы она оставалась независимой. Спасибо BAFTA. Слава Украине", – сказал со сцены актер.

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