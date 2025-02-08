Розовые перчатки и кейп: Джамала ошеломила нежным образом для Нацотбора на Евровидение 2025 года. Фото

Украинская певица Джамала, ставшая в 2025 году одним из членов жюри финала Национального отбора на Евровидение, поразила своим элегантным образом.

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В финале Национального отбора на Евровидение 2025 года Джамала появилась в элегантном и необычном образе от украинского бренда Frolov. Певица выбрала платье-кейп макси длины белого цвета с прямым кроем и стразами, что придавало ей эффектный вид.

Изюминкой ее образа стали розовые длинные перчатки, создававшие яркий контраст с нежным нарядом.

Волосы артистки были уложены в мягкие волны, а образ дополнил сдержанный макияж с акцентной помадой.

Джамала, известная своим безупречным стилем, покорила публику утонченным выбором одежды, привлекшей внимание к ее неповторимому вкусу и элегантности. Под опубликованными в Инстаграм-аккаунте Джамалы фотографиями ее поклонники покидают комплименты и отмечают, что "проголосовали" за нее.

Одна из пользовательниц соцсети заметила: "Такое платье! Такой замечательный замысел! Цвет, но почему же не сделать центральный шов менее заметным?", на что Джамала ответила, что это кейп.

Что такое кейп в одежде

Кейп – это стильный и элегантный вид верхней одежды. Это своеобразная накидка без рукавов, спадающая с плеч, напоминая плащ или мантию. Кейп не имеет рукавов, тем и отличается от пальто или куртки. Благодаря этому он выглядит более легким и изящным.

Кейп обычно имеет трапециевидную форму, расширяющуюся книзу. Он может застегиваться на горле с помощью пуговиц, кнопок или просто завязываться.

Ранее OBOZ.UA писал, какие образы выбрали для финала Нацотбора ведущие мероприятия.

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