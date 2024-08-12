'Россия встает с колен'. Оксана Забужко рассказала об обеде в Кремле в 2002 году: 'элита жрала' и подкалывала Киев

Украинская писательница Оксана Забужко поделилась воспоминаниями о литературном обеде в Кремле, куда ее пригласил поэт Андрей Битов в 2002 году. Деятельница культуры отметила, что опыт пребывания на таком "параде распоясанной безвкусицы" помог понять истинную суть московской элиты и их отношение к нашему государству.

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Об этом художница рассказала в своем интервью на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть". 63-летняя женщина отметила, что убеждения всех гостей встречи были пронизаны общей идеей, что их страна наконец "встает с колен".

"Когда я увидела, как выглядели эти литературные обеды в Кремле для московской "сметанки", как их "приручали" все культурные элиты и как их это чекистское руководство "прикармливало", это интересный опыт и я рада, что он у меня был. Он помог мне понять определенные вещи", – рассказала писательница.

По словам Оксаны Забужко, этот обед был "обжираловкой", а единственным аспектом, который связывал его с литературой, была организация по текстам определенного автора, в ее случае - Антона Чехова. Ведущий, отвечавший за развлечения присутствующих на угощении, провозглашал строчку из произведения художника, где упоминается то или иное блюдо, а в следующее мгновение еда оказывалась на столе: "И здесь начинается алаверды по залу, обмен тостами в духе радостного и триумфального: "Наконец-то Россия встает с колен". Мол, культура получает должное место и признание".

Украинка подчеркнула, что мероприятие проходило в период Второй русско-чеченской войны, что сделало для нее "обжирание" и радостные тосты элиты еще более непонятными. Оксана Забужко до последнего надеялась увидеть во взгляде или жестах своих старших коллег иронический намек на то, что все действо происходит не всерьез. Однако ее надежды окончательно угасли, когда к ней заговорил Андрей Битов.

"Он наклоняется к тебе и торжествующе говорит: "А что, у вас в Киеве такого нет?" И здесь я получаю на 20 лет заранее ответ на все свои вопросы: "Почему они идут к нам войной?" То есть я не представляла меры зависти" ", – поделилась писательница.

По словам художницы, в тот момент она поняла, что весь "парад" со стороны поэта, который пригласил ее на литературный обед, была лишь для того, чтобы произвести на нее впечатление.

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