Россия ударила дроном по дому Жени Яновича в Киеве, когда он был внутри: что с ведущим сейчас

Во время массированной атаки на Украину, которую страна-агрессор Россия осуществила в ночь на 25 мая, пострадал дом актера и ведущего Евгения Яновича в Киеве. Как отметил соучредитель студии "Мамахохотала", вражеский дрон попал в первые этажи многоэтажки, где он живет, прямо в тот момент, когда он находился внутри. К счастью, ведущий не пострадал.

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Об этом знаменитость рассказал в интервью общественному деятелю Сергею Стерненко. Он добавил, что среди жителей его дома есть раненые, однако, к счастью, никто не погиб.

"Я такую локацию выбрал для жизни, где бывает время от времени шумно. И вот так случилось, что прямо в дом, где я живу, но на первые этажи снизу – упал дрон. Прямо сдетонировал. Я слышал, как он, жужжит, ускоряется и пикирует", – поделился ведущий.

По словам Евгения Яновича, обычно, когда столица находится под атакой российских дронов, он идет к лифту, ведь он расположен в середине дома и окружен со всех сторон стенами. Так звезда сделал и на этот раз. Когда уже прозвучал взрыв, актер спустился и увидел, что на нижних этажах было много дыма. Однако тогда из-за темноты он не смог оценить весь масштаб разрушений и быстро направился в убежище.

"Было очень много народу, это выглядит ужасно со стороны. Я не видел масштаба, потому что ночь, и ты же не выходишь фотографировать, еще что-то. Я сразу в укрытие. А утром я просто заснул. Просыпаюсь от того, что у меня неизвестно сколько пропущенных и всего остального. Так, если где-то рядом с вами прилетает – напишите знакомым, что с вами все окей", – отметил актер.

Янович поделился, что наиболее страшно в момент обстрела ему было наблюдать за семьями с маленькими детьми. На одном этаже с ведущим живут соседи, которые воспитывают наследников в возрасте 4-5 лет. По словам соучредителя студии "Мамахохотала", малыши уже осознают, что происходит, однако не могут овладеть своими эмоциями, а их мамы рефлекторно накрывают детей собой, когда слышат взрывы.

"Я не представляю, как в этот момент себя чувствуют и дети, и их родители. Это просто какая-то ужасная эмоция. Ты сам с собой справиться не можешь. А как себя чувствуют люди, которые ответственны не только за себя? Это ужас", – высказался знаменитость.

Евгений Янович добавил, что в момент, когда произошло попадание дрона в его дом, он не очень сильно волновался, ведь находился в середине ситуации и старался не накручивать себя. А вот на следующий день, общаясь с близкими, которые сильно за него беспокоились, начал немного тревожиться.

Напомним, что в ночь на 25 РФ осуществила одну из самых массированных атак на Украину. Страна-агрессор использовала ракеты различных типов, в частности "Калибры" и баллистику, а также "Шахеды". Всего во время обстрела враг применил 367 воздушных целей. В результате деятельности России погибли 12 человек, а более 60 пострадали.

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