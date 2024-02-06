Макс Чмерковский в третий раз станет отцом: жена сделала ему сюрприз по FaceTime. Видео

Известный украинско-американский хореограф Макс Чмерковский, который был главным героем первого сезона шоу "Холостяк", в третий раз станет папой. Его жена Пета Маргатройд забеременела спустя 4 месяца после родов и поспешила поделиться этой новостью с любимым по FaceTime.

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Он не сразу понял, что возлюбленная хочет рассказать, но после осознания очень растрогался. Видео с реакцией Чмерковского появилось в Instagram.

"Да, мы знаем, у нас только что родился ребенок. Это было очень неожиданно (4 месяца после родов с Рио), но мы так счастливы и готовы вскоре стать семьей из 5 человек!" – написала Пета Маргатройд.

Молодая мама позвонила избраннику, когда он был на работе и имел немного времени перед следующим уроком.

Она нервничала, поэтому рассказала о беременности не сразу, а после нескольких намеков. Пета Маргатройд пожаловалась на плохое самочувствие, съела соленый огурец и предположила, что скоро им понадобится большая квартира.

Макс Чмерковский не сразу понял, что именно имеет в виду жена, и уже готов был попрощаться, когда заметил две бутылочки со смесью для малышей, которые танцовщица держала в руке.

Сначала отец двоих детей не поверил, а потом начал вытирать слезы и заверил, что счастлив это слышать.

"После всего, через что мы прошли с выкидышами и ЭКО, мы благословлены и знаем, что нам очень повезло, что это чудо произошло с нами. Мы так счастливы, что наконец-то можем сообщить вам хорошие новости", – добавила Пета Маргатройд.

У пары уже есть старший сын Шай. Ему шесть лет. Как рассказывали родители, он отлично справляется с ролью старшего брата для маленького Рио, который родился летом прошлого года.

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Чмерковский растрогал первым фото новорожденного сына. Напомним, супруги давно хотели ребенка, но у танцовщицы обнаружили COVID-19, после чего врач сообщил трагическое известие о выкидыше.

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