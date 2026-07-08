Редкое событие: все дочери Дуэйна "Скалы" Джонсона от разных браков появились на красной дорожке. Фото

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который обычно тщательно оберегает свою личную жизнь от лишнего внимания, но изредка публикует фотографии со своими младшими дочерьми, сделал исключение. На премьере анимационного фильма "Моана" в Лос-Анджелесе (США) он появился вместе с тремя дочерьми, которых публика почти не видит вместе.

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На мероприятие пришли как старшая дочь актера от первого брака, так и две младшие дочери, рожденные в нынешнем браке. Как отмечает People, на красной дорожке Джонсон позировал с 24-летней Симоной, 10-летней Жасмин и 8-летней Тианой.

К семейному выходу также присоединились жена актера Лорен Хашиан, его бывшая жена Дани Гарсия, которая является матерью Симоны, мама звезды Ата Джонсон, а также муж Гарсии – Дэйв Риенци.

Самые младшие дочери актера выбрали одинаковые наряды – синие платья с большими красными цветами гибискуса и заколки для волос в тон. Симона же появилась в сдержанном черном платье-миди с разрезом и босоножках на каблуках, отдав предпочтение элегантной классике вместо гавайской эстетики.

Для семьи это не первое появление на мероприятиях, связанных с франшизой "Моана". Жасмин и Тиана уже посещали премьеру "Моана 2" на Гавайях в 2024 году, однако на этот раз к ним присоединилась и старшая сестра, что сделало семейный выход особенно редким.

Премьера имеет особое значение и для самого Джонсона. В фильме он перевоплотился в полубога Мауи, которого озвучивал в оригинальном мультфильме 2016 года и его продолжении. Актер ранее рассказывал, что этот герой стал любимым персонажем его младших дочерей.

Ранее в одном из интервью Джонсон вспоминал забавный случай, когда пытался объяснить Жасмин, что именно он озвучивает Мауи. По словам актера, когда он начал петь песню своего героя, дочь просто попросила его замолчать, заявив, что он "портит песню".

Впоследствии девочки даже получили собственные роли в "Моана 2", озвучив эпизодических персонажей. Джонсон с юмором вспоминал, что они с нетерпением ждали своей сцены в кинотеатре, а после ее появления с восторгом воскликнули: "Это я!" Актер пошутил, что это "преимущества славы и "кумовства".

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских кинотеатрах премьера "Моана" запланирована на 9 июля. Смотрите финальный трейлер по ссылке.

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