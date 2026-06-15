Когда выйдет "Ваяна" от Disney: трейлер нового фильма

Игровой фильм "Ваяна" станет первым римейком мультфильма Disney, который выйдет всего через 10 лет после релиза оригинала. В честь премьеры, которая состоится в ближайшее время, студия представила финальный трейлер картины.

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В ролике встречаются главные актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, который играет полубога Мауи, и дебютантка Кэтрин Лагайя, которой досталась главная роль. В украинский прокат "Ваяна" выйдет 9 июля.

В финальном трейлере мы видим новые музыкальные номера, можем поближе познакомиться с CGI-эффектами, а также боевыми сценами. Голосом Джонсона авторы фильма сообщают нам, что лента расскажет историю невозможной миссии и героев ждет целый океан неприятностей.

Помимо Джонсона и Лагая в каст вошли Джон Туи (вождь Туи), Фрэнки Адамс, Рена Оуэн и Грамма Тала. Акорка Аулия Кравальо, озвучивавшая Ваяну в оригинальном мультфильме, на этот раз занялась продюсированием картины. Режиссером выступил Томас Кейл, а сценарий написали Джаред Буш, соавтор обоих анимационных фильмов "Ваяна", и Дана Ледо Миллер, соавтор второй части.

Сюжет разворачивается в древней Полинезии. Когда на остров Ваяны падает ужасное проклятие, наложенное полубогом Мауи. Девочка откликается на призыв океана спасти свой дом и отправляется на поиски Мауи, чтобы все исправить.

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